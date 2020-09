Indígenas de Guatemala dicen que programas sociales por COVID son excluyentes

Guatemala, 8 sep (EFE).- La organización no gubernamental Observatorio de Pueblos Indígenas aseguró este martes que una mayoría de aborígenes guatemaltecos fue excluida de los principales programas sociales del Gobierno lanzados por la pandemia de la COVID-19.

El coordinador del Observatorio, Mario Itzep, advirtió que los resultados del informe 'Mirador Indígena COVID-19' arrojaron que en la mitad de los 10 programas promovidos por el Gobierno de Guatemala para apoyar a la población hubo una exclusión del área rural.

'Estos programas sociales no han logrado resolver esa crisis que no solamente genera la pandemia sino que es una crisis que viene de hace muchos años, como parte de un Estado racial, excluyente, que no ha abordado el modelo económico para desarrollar las acciones encaminadas para eliminar la pobreza', enfatizó durante una conferencia de prensa virtual.

La encuesta, realizada en 39 municipios de ocho departamentos del norte y oeste del país entre el mes de marzo y el 5 de julio por 193 jóvenes (en su mayoría mujeres), revisó con jefes de familia cinco de los 10 programas presentados por el Gobierno.

Entre los iniciativas analizadas se encuentran el 'Bono Familia', la 'Alimentación Escolar', la 'Dotación Alimentaria', la caja 'Juntos Saldremos Adelante' y el 'Aporte Económico al Adulto Mayor', sin repetir entrevistados entre los distintos programas.

LA CONDICIÓN INDÍGENA

En el 'Bono Familia', que otorgó unos 130 dólares por tres meses a más de dos millones de familias, el 62 % de los 581 encuestados (65 % mujeres) logró registrarse y de ese total solo el 35 % recibió el apoyo al momento de la encuesta. Además, casi el 40 % consideró que el hecho de ser indígenas les provocó dificultades para inscribirse y recibir el beneficio.

En 'Alimentación Escolar', la encuesta arrojó que el 89 % sí recibió el apoyo, pero el 72 % de los 523 encuestados (66 % mujeres) aseguró que sus hijos no estaban recibiendo clases por medio de la televisión por carecer de la misma, luego de que el Gobierno decidiera utilizar ese medio de comunicación como una vía del Ministerio de Educación.

En el caso de' Dotación Alimentaria', solo el 7 % dijo haberlo recibido. Del 93 % restante, que no ha recibido el programa, el 54 % dijo que la condición de indígena fue un determinante para no recibir el apoyo.

La caja 'Juntos Saldremos Adelante', que el propio presidente, Alejandro Giammattei, ayudó a rellenar con alimentos no perecederos previo a que el Ejército la repartiera, no fue recibida por un 87 % de los encuestados según su relato.

En cuanto al programa del Adulto Mayor, creado hace 13 años y no relacionado con la COVID-19, el 31 % de los encuestados de la tercera edad aseguró que había comenzado con el proceso de inscripción, pero solo el 27 % había sido beneficiado y el 50 % de los que no pudieron acceder al programa aseguró que el hecho de ser indígena les significó un obstáculo para ser tomados en cuenta.

UNA REALIDAD HISTÓRICA

Según Pedro Us, otro de los integrantes del Observatorio de los Pueblos Indígenas, el estudio 'es un reflejo de lo que (los pueblos) hemos vivido siempre' y esgrimió que 'una cosa es la planificación del Gobierno y otra muy distinta es lo que realmente ocurre en las comunidades'.

'Independientemente de si es por mala o buena intención o si hay o no voluntad política, la realidad es que los sectores más vulnerados o vulnerables siguen siéndolo, durante la pandemia', agregó y concluyó que la emergencia sanitaria y económica 'ha vuelto a poner sobre la mesa la realidad que vive el país y lo que sufren las comunidades indígenas'.

De acuerdo con un informe de la Organización de las Naciones Unidas divulgado en febrero pasado, existen 'altos niveles de desigualdad, pobreza y exclusión social' para los pueblos indígenas de Guatemala (maya, xinka y garífuna), que componen alrededor del 40 % de los más de 16 millones de habitantes en el país centroamericano, donde más del 60 % de personas vive en condiciones de pobreza. EFE