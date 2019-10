Indígenas reivindican su identidad y denuncian marginación en México

San Cristóbal de Las Casas (México), 12 oct (EFE).- A 527 años de la llegada a las Américas de una expedición de Cristóbal Colón, los pueblos originarios aún están en lucha, afirmaron este sábado estudiantes indígenas luego de una marcha pacífica por las calles de San Cristóbal de Las Casas, estado mexicano de Chiapas.

A esta marcha, en la que participaron más 450 hombres y mujeres tzotziles, tzeltales, choles, tojolabales y mam, se unieron escuelas normales (para maestros) del estado y organizaciones sociales. Los participantes señalaron que la movilización 'no es de festejo' sino un recordatorio de que a los pueblos indígenas están presentes y que aún no son escuchados.

Los estudiantes denunciaron que aún persiste la marginación y la violencia estructural por parte del Gobierno, que se refleja en la omisión para hacer justicia y atender sus necesidades y demandas.

'Seguimos todavía en ese margen del olvido porque lamentablemente en las comunidades donde vivimos hasta el día de hoy, en cuestión de salud, a veces no hay hospitales, no hay clínicas, doctores', dijo a Efe Pedro Gómez, estudiante de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek, nativo de San Juan Chamula.

Aseguró que 'niños, mujeres, ancianos mueren todos los días por no atender la atención necesaria que se nos debería de brindar'.

De igual forma señaló que 'lamentablemente en el sector educativo hay comunidades donde no hay escuelas; hay niños que no reciben educación y es muy preocupante para nosotros, y por eso hoy nuevamente salimos a representar nuestras comunidades'.

Yamilet Silviano Aguilar, indígena tzeltal originaria de Bachajón, expresó que no se sienten representados por ninguna autoridad.

'Hasta estos momentos como bien lo sabemos el Gobierno no dialoga, no nos escucha. El pueblo está gritando, mas no nos escucha. Prácticamente no habido esa atención. Respecto a las tierras, realmente no nos han dado lo que nos merecemos', sostuvo.

Los estudiantes señalaron que es urgente reforzar los valores culturales de cada región del país, pues se está perdiendo la esencia del indígena mexicano, de su cultura y sus tradiciones.

Juan Carlos Gómez Pérez, de Tenejapa, dijo que 'es por eso que como hijos de los pueblos originarios estamos en lucha'. EFE