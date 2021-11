Indocumenatdos reclaman la ciudadanía a demócratas desde 11 ciudades de EEUU

Nueva York, 4 nov (EFE).- ¡'Queremos ciudadanía ahora'! Ese fue el reclamo que se escuchó este jueves en once ciudades de EE.UU. Los inmigrantes dejaron escuchar su voz para exigir a los políticos demócratas del país que cumplan su promesa de la reforma migratoria para 11 millones de indocumentados que les hubiera encaminado hacia la nacionalidad estadounidense.

'No somos uno, no somos cien, somos millones, cuéntenos bien', gritaron durante las protestas, una de ellas en Nueva York, la cual terminó con once arrestos tras bloquear la avenida frente a la oficina del senador Chuck Schumer, portavoz de la mayoría demócrata en el Senado federal.

'Schumer, escucha, estamos en la lucha', coreaban sentados en la calle previo a ser arrestados, entre ellos José López y Arlenis Morel, codirectores ejecutivos de Se Hace Camino Nueva York, uno de los grupos que lideró las protestas.

Inmigrantes y activistas se dirigieron a la oficina de Schumer, tras una conferencia de prensa cerca de Naciones Unidas, portando globos con el número 11 y las letras que conformaban la palabra 'millones', así como pancartas con mensajes como 'sí se puede' o 'ahora es el tiempo de tomar acción'.

Los demócratas en la Cámara de Representantes han presentado una propuesta, incluida en el plan social de 1,75 billones de dólares para el país, que incluye protecciones para los inmigrantes, pero ya no hay un camino a la ciudadanía para los indocumentados, como se había prometido durante la campaña electoral del presidente Joe Biden.

En su lugar, se ha propuesto una protección a la deportación durante cinco años, equivalente a un 'parole' (libertad condicional), y una autorización de trabajo renovable de cinco años.

Para los inmigrantes, este cambio es 'profundamente perturbador', y reclaman a los demócratas que se restablezca el camino hacia la ciudadanía en la versión final del paquete legislativo.

La nueva versión del proyecto es similar a la propuesta que los demócratas en el Senado tienen previsto entregar esta semana a la parlamentaria Elizabeth MacDonough, encargada de interpretar el reglamento para que el plan pueda ser aprobado sin contar con el apoyo republicano por medio de un proceso conocido como reconciliación.

Entre los que dejaron oír hoy su voz estuvo Denis, un joven que emigró 'con el sueño americano' y que al enfrentar la realidad de los inmigrantes en el país 'se quebró en mil pedazos'.

'Es desgarrador cuando solicitamos trabajos y no podemos conseguirlos porque no tenemos un número de seguro social', indicó.

El reclamo está dirigido a los demócratas tras la promesa hecha por Biden para conceder un camino a la ciudadanía a 11 millones de indocumentados, que se ha ido desvaneciendo durante el proceso parlamentario.

'Es decepcionante', dijo a Efe Óscar López, de 20 años, hijo de inmigrantes mexicanos que protestó hoy en Pensilvania en apoyo a sus padres, que emigraron a este país hace 25 años.

'Mucha gente salió a votar (por los demócratas) para ver un cambio y una reforma migratoria', comentó López, nacido en EE.UU. y uno de los que hoy bloqueó una avenida principal para exigir a su senador Bob Casey que se comprometa con el proyecto de reforma migratoria.

El grupo no fue arrestado tras recibir una llamada de Casey en que se comprometió a reunirse con los líderes de los inmigrantes.

'Pedimos por favor que no se olvide de nosotros, vicepresidenta Kamala Harris. No olvide que estamos esperando que usted nos ayude', señaló por su parte una inmigrante durante la protesta organizada en Nueva Jersey. Harris es también la presidenta del Senado.

Desde California también se escuchó el rechazo a la nueva propuesta de la Cámara, así como el reclamo a Biden y Harris.

'Continuaremos haciendo ruido hasta obtener la residencia permanente. Harris y Biden mantengan vivos nuestros sueños', indica en Twitter la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA). EFE

