Industria latina de la música da su apoyo a lucha contra el racismo en EE.UU.

Miami, 1 jun (EFE).- Las principales casas disqueras de música latina, así como sus artistas más relevantes, anunciaron este lunes su apoyo a las manifestaciones contra el racismo y la brutalidad policial en EE.UU. e informaron que se sumarán a la jornada de protesta denominada 'Black Out Tuesday'.

Según una comunicación conjunta, Def Jam Recordings, Island Records, Warner Music Group, Capitol Records, Sony Music, Universal Music, Interscope y sus filiales latinas suspenderán este martes sus operaciones tras la ola de indignación que ha causado la muerte a manos de policías del afroamericano George Floyd.

El 'Black Out Tuesday' es una iniciativa de la organización 'The Show Must Be Paused' (El show debe detenerse), que busca resaltar la influencia negra en la industria de la música, 'que por años se ha aprovechado y beneficiado de la cultura afro'.

En la misma línea, varias de las principales estrellas de esas casas disqueras se han unido a la jornada y han condenado los hechos que, grabados en un vídeo difundido en internet que muestra a un agente blanco apretando el cuello de Floyd a pesar de sus quejas de no poder respirar, causaron poco después la muerte del afroamericano.

'Padre NEGRO Madre BLANCA los colores ma´s bacanos (increíbles), por eso es que veo a todo el mundo como un HERMANO. Asi´ lo dije en una de mis canciones, porque estoy orgulloso de mis raíces, de ser latino y de mi color de piel', escribió el reguetonero Daddy Yankee en su cuenta de Instagram.

'Orgulloso de la herencia de mis abuelos dada a mi padre, la cual comparto con mis hermanos de sangre, familiares, amigos y muchas personas que respeto. Entre ellos muchos afroamericanos que valoro su trabajo y he tenido la bendicio´n de trabajar con ellos. ¡RESPETO!', agregó.

También Amara La Negra, junto a una foto tomada durante las protestas que se desencadenaron este fin de semana en todo EE.UU., aseguró que es dominicana y está orgullosa de serlo.

'Ya que mis padres son dominicanos. ¡Pero Primero SOY NEGRA! ¡Y Siempre defender a Mi Raza! ¡A las injusticias! Siempre lo he hecho, esto no es nuevo. ¡Siempre he hablado de la discriminacio´n que he sufrido y sufrimos!', expresó.

'Me duele el corazón cuando pienso que a día de hoy aún hay gente que pierde la vida y es tratada injustamente por el color de su piel. Y quiero usar mi cuenta para decirlo. Nunca entenderé por qué nuestra sociedad es racista y aun menos por qué seguimos permitiendo que lo sea', indicó, por su parte, la cantante española Rosalía.

Otras estrellas como Aimee Nuviola, Amaury Nolasco, Ricky Martin, Jennifer López, Kany García, Luis Fonsi, Carla Morrison, Natti Natasha, Sofía Reyes, Jencarlos Canela, Maffio, Kat de Luna, Jackie Cruz, Rauw Alejandro, Pepe Aguilar y Pedro Capó también usaron sus redes sociales para condenar el racismo en general.EFE

ac/arm

