Infantino se dirige a los líderes empresariales en la cena de Trump en Davos

Redacción Deportes, 21 ene (EFE).- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue invitado por Donald Trump a pronunciar este martes el discurso de presentación en una cena ofrecida por el presidente de los Estados Unidos en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).

En su alocución, Infantino dijo que espera que 'el 'sueño americano' se haga realidad... en todo el mundo', cuando se dirigió a una audiencia de líderes empresariales, informa la FIFA.

El Presidente de la FIFA también aprovechó la oportunidad de entregarle al Trump un balón oficial para abrir su discurso, y afirmó: 'Esto es sólo para recordar a todos cuál es la verdadera prioridad de la vida. Da alegría y esperanza a millones y millones de personas en todo el mundo. Eso es todo lo que tenemos que hacer'.

Gianni Infantino se refirió asimismo al continuo crecimiento económico del fútbol en los Estados Unidos, y añadió que este país 'está a punto de convertirse en una gran potencia futbolística'.

A continuación se refirió al espíritu competitivo del Presidente de los Estados Unidos en consonancia con la realización del 'sueño americano'. 'El 'sueño americano' es algo que todos debemos tener', dijo Infantino.

'Todos los que aman el fútbol. Los cuatro mil millones de personas de todo el mundo. Todos necesitamos soñar este sueño y estoy seguro de que, con su ayuda, presidente, con su contribución y la de todos los que están aquí, podemos asegurarnos de que el 'sueño americano' se convierta en realidad, no sólo en Estados Unidos, como hemos visto, sino en todo el mundo', agregó.

En 2026, Estados Unidos, junto con Canadá y México, será el anfitrión de un Mundial con 48 selecciones en 16 ciudades.

'Es un honor haber participado en traer el Mundial a los Estados Unidos', respondió Donald Trump. 'Me involucré como presidente electo e incluso un poco antes de eso, pero me llamaron y me dijeron si podía ayudar. Y a través de usted (Infantino) y de su gente, (la FIFA) eligió a Estados Unidos, y vamos a traer algunos partidos a México, y... a Canadá, y será tremendo', precisó.

'Lo aprecio mucho, y agradezco su firmeza', concluyó el Presidente de los Estados Unidos. 'Va a ser muy emocionante... Quiero agradecerles mucho. Has sido mi gran amigo, y ha sido un honor'. EFE