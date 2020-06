Iniesta: 'El Barça puede perder o ganar, pero siempre tendrá su identidad'

Roma, 30 jun (EFE).- Andrés Iniesta, centrocampista del Vissel Kobe japonés y campeón de todo con el Barcelona y la selección española, dijo este martes que el equipo catalán, más allá de sus resultados, siempre 'tendrá su identidad', que está 'por encima de los jugadores'

'Yo creo que para tener éxito en el fútbol, en un juego de equipo, al final se deben dar muchas cosas. Teníamos a un entrenador espectacular como es Pep Guardiola en todos los sentidos, teníamos una generación de futbolistas crecida con la misma forma de jugar y sobre todo el talento, el talento era brutal', afirmó Iniesta en una entrevista al diario italiano 'Corriere dello Sport', al recordar su experiencia con Guardiola en el banquillo.

'Pero me gustaría destacar que el Barcelona está por encima de los jugadores, porque el Barcelona perderá, seguirá ganando, pero siempre mantendrá su identidad', subrayó.

El centrocampista español señaló a Guardiola y su filosofía como ejemplo de la identidad que transmite el Barcelona.

'Cada escenario es distinto, es distinto en España, Italia, Alemania. Lo que identifica a los equipos es cómo es su entrenador. Guardiola, aunque estuviese entrenando en India, seguiría con su idea de fútbol', dijo.

Iniesta, que ganó 32 títulos con el Barcelona y dos Eurocopas y un Mundial con España, consideró además que sus éxitos se deben al talento y a la oportunidad que le dio el equipo catalán de estar rodeado por los mejores profesionales.

'Yo pienso antes de recibir el balón, me gusta saber siempre dónde está mi compañero, mi rival. Sí que es cierto que he estado toda mi vida en un club como el Barcelona, que es el club ideal. Eso me ha ayudado, además de que he estado rodeado toda mi vida de los mejores', afirmó. EFE