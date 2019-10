Inspirar a los demás, el rol de países pequeños ante la crisis climática

San José, 10 oct. (EFE).- Inspirar y demostrar que es posible encontrar soluciones, es uno de los roles principales de los países pequeños en el marco de la crisis climática que atraviesa el planeta, aseguró este jueves el ministro danés de Clima y Energía, Dan Jorgensen.

'El papel de los pequeños países es demostrar al mundo que se pueden hacer las cosas, inspirar y facilitar el desarrollo de nuevas tecnología', declaró a Efe el ministro Jorgensen, quien participa en Costa Rica en la PreCOP25, reunión preparatoria a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre Cambio Climático (COP25), que acogerá Chile en diciembre.

Jorgensen afirmó que países pequeños como Dinamarca y Costa Rica, - que produce el 98% de su energía con fuentes limpias y cuenta con una cobertura forestal del 52%- son buenos ejemplos para el mundo de que encontrar soluciones al cambio climático no dañan la competitividad de los países y ayudan a crear mejores sociedades.

'En Dinamarca somos solo seis millones de habitantes y nuestras emisiones representan el 0,1% de las emisiones del mundo. Si se ve aisladamente muchos pensarán que no importa lo que haga Dinamarca pero nosotros lo vemos diferente, tenemos la oportunidad de ayudar al combate al cambio climático sentando un ejemplo', expresó.

Jorgensen dijo que en 1991, cuando Dinamarca abrió el primer parque eólico, el Gobierno tuvo que subsidiarlo y en el mundo se preguntaban si ese país 'estaba loco', ya que era más barato generar energía combustible o carbón, situación que se ha invertido en la actualidad.

'Hemos mostrado que se puede hacer una transformación de una forma que no dañe la competitividad ni el estándar de vida y al mismo tiempo mejorar la sociedad', dijo.

La meta de Dinamarca es reducir el 70 % de sus emisiones al año 2040 y alcanzar el 100 % de energía renovable al 2028.

'Es una tarea muy difícil. Le prometemos nuestra gente hacerlo, pero no podemos decirles con claridad cómo lo vamos a hacer porque la ciencia nos dice que no existen aún las herramientas necesarias. Si supiéramos como llegar a esa meta no sería ambicioso, no nos forzaría a hacer inventos y soluciones', comentó.

Jorgensen calificó a las energías renovables como una parte importante de la solución a la crisis climática y puso como ejemplo los parques eólicos, que en septiembre pasado, por primera vez, abastecieron de toda la energía que necesitó Dinamarca durante un día.

El ministro danés hizo un llamado a que los países tomen acciones 'lo más rápido posible', porque de lo contrario el cambio climático será irreversible.

'Desafortunadamente hay líderes en este planeta que no reconocen que el cambio climático está sucediendo. y siguen subsidiando energía a base de combustible, esto es muy triste', comentó.

Sobre la PreCOP25 que se realiza en Costa Rica, Jorgensen destacó la importancia de que este foro ha permitido a diversos países y organizaciones alzar la voz sobre la urgencia de elevar la ambición para cumplir las metas ambientales.

'Cuando hay países que no quieren ser parte de la solución, los países que sí queremos ser parte podemos elevar la voz lo más alto posible. Aquí en la PreCOP queremos mostrar un apoyo extra al proceso', afirmó. EFE