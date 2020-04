Instituto alemán pide dar liquidez de forma rápida a países vulnerables

Berlín, 2 abr (EFE).- El director del Instituto de Estudios Económicos (DIW) de Berlín, Marcel Fratzscher, pidió este jueves proporcionar liquidez de forma rápida a los países económicamente más vulnerables en Europa ante la crisis ante el coronavirus.

Fratzscher, en una reunión virtual a través de zoom, dijo que la clave era la velocidad con que se actuara para lo cual lo más adecuado es el MEDE, un instrumento que ya existe, aunque desde el punto de vista de la teoría económica podrían verse ventajas en la emisión de títulos de deuda común, los llamados coronabonos.

'Los coronabonos tendría la ventaja de que no aumentarían, por ejemplo, la deuda de Italia o de España. Pero para mi lo decisivo es la velocidad y probablemente lo más rápido serían créditos a través del MEDE', dijo.

Fratzscher subrayó que no se puede pensar esta crisis en términos de economías nacionales sino en términos de la economía europea y recordó que la mitad de las exportaciones alemanes van a países de la UE.

'Si Italia tiene problemas, Alemania tiene problemas', subrayó.

Fratzscher recomendó no concentrarse dogmáticamente en una sola herramienta como los coronabonos ni atacar exageradamente al Gobierno alemán por no apoyarlos y dio que hay que plantear también otras soluciones

'Estoy convencido de que la consciencia en Alemania ante la crisis es mayor que la que había en 2008 o 2009. No hay que atacar excesivamente al Gobierno alemán porque no apoye los coronabonos, hay otras soluciones, no debemos concentrarnos dogmática y tercamente en una sola herramienta', dijo.

Fratzscher fue uno de los firmantes de un documento de académicos, que también firmó el filósofo y sociólogo Jürgen Habermas, que pedía la creación de un fondo especial para hacer frente a la crisis del corona.

Ese fondo debería emitir títulos de deuda común pero solo de la deuda que contrajeran los países en el marco de la crisis del coronavirus, por lo que los autores advertían que no debía confundirse con la propuesta de los eurobonos, que se discutió y se rechazó en el marco de la crisis de la deuda.

Sin embargo, Fratzscher dijo hoy que la creación de un fondo así, lo mismo que la emisión de eurobonos, requeriría tiempo mientras que el MEDE está ya disponible.

Con respecto a los pronósticos sobre la forma como afectará la crisis a Alemania Fratzscher dijo actualmente el DIW, junto con otros institutos, está esperando el informe concreto y por lo tanto prefería no dar cifras.

'Además, les pido que no se tomen muy en serio las cifras. Nadie puede dar cifras lo suficientemente sólidas. Lo clave es el escenario ante el que nos tenemos que enfrentar', dijo.

Las posibilidades son un escenario en V, una caída este año y una recuperación rápida en el próximo como le ocurrió a Alemania tras la crisis de 2008/2009, uno en U, caída y recuperación tras un período corto de estancamiento, o uno en L, una caída seguida de un estancamiento.

'Si la vida económica se puede empezar a reactivar a través de mayo son optimista en que podremos tener una recuperación rápida', dijo.EFE