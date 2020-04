Insulto racista le cuesta al piloto Kyle Larson su puesto con Chip Ganassi

Charlotte (EE.UU.), 14 abr (EFE).- El piloto Kyle Larson recibió este martes la notificación de haber sido despedido por el equipo Chip Ganassi Racing e indefinidamente de la competición NASCAR por usar un insulto racial en una transmisión en vivo durante una carrera virtual celebrada el pasado domingo.

Chip Ganassi Racing lo había suspendido sin paga desde ayer, lunes, a pesar que el piloto había emitido una disculpa pública a través de un vídeo que puso en su cuenta de Twitter.

'Después de mucha consideración, Chip Ganassi Racing ha determinado terminar su relación con el piloto Kyle Larson. Como dijimos anteriormente, los comentarios hechos por Kyle fueron ofensivos e inaceptables', dice el comunicado emitido por el equipo propiedad de Chip Ganassi.

Por su parte, Larson, al que le quedaba un año de contrato con el equipo, dijo en el vídeo que no había 'excusa' para su comentario -utilizó la palabra 'niger (negro)' cuando el micrófono estaba abierto- y se disculpó a través de todas las redes sociales.

'Cometí un error y dije la palabra que nunca, nunca debería decirse', declaró Larson. 'No hay excusa para eso. No me criaron de esa manera. Es algo horrible de decir. Siento mucha pena por mi familia, mis amigos, mis socios, la comunidad NASCAR y especialmente la comunidad afroamericana'.

Además también reconoció toda la repercusión que había tenido su acción y estaba listo para asumir la responsabilidad de los hechos.

'Entiendo que el daño es probablemente irreparable y lo reconozco. Pero solo quiero que todos sepan cuánto lo siento y espero que todos se mantengan a salvo durante estos tiempos locos'.

NASCAR le ordenó a Larson que completara un curso de capacitación sobre sensibilidad antes de que sea elegible para que pueda volver a competir.

'NASCAR ha hecho de la diversidad y la inclusión una prioridad y no tolerará el tipo de lenguaje utilizado por Kyle Larson durante el evento iRacing del domingo. Nuestras pautas de conducta de los miembros son claras a este respecto, y aplicaremos estas pautas para mantener un entorno inclusivo para toda nuestra industria y base de seguidores', dijo NASCAR en un comunicado.

Larson también fue suspendido indefinidamente por iRacing, la modalidad informática que sustituye a la competición real que se encuentra suspendida por causa de la pandemia del coronavirus.

'iRacing se considera una comunidad bienvenida y abierta a todos los entusiastas de las carreras del mundo entero. Tenemos políticas estrictas contra el comportamiento y el lenguaje ofensivo. El lenguaje de Kyle Larson violó esa política y de ahí que haya sido suspendido de forma indefinida de la competición', dijo iRacing en un comunicado.

Larson estaba compitiendo en un evento de iRacing el domingo por la noche cuando parecía perder la comunicación con su observador en sus auriculares. Durante una comprobación de su micrófono, Larson dijo: '¿No puedes oírme, niger?'.

Una semana antes, Bubba Wallace 'renunció con ira', en un evento oficial de NASCAR iRacing televisado en vivo a nivel nacional, y su patrocinador lo despidió de inmediato.

Wallace había quedado destrozado y, harto, abandonó el juego. Admitió en Twitter que fue por ira. Blue-Emu, un analgésico tópico que había patrocinado a Wallace para la carrera virtual y tiene una asociación con él para las carreras de NASCAR, respondió al tuit despidiendo a Wallace.

Tras lo sucedido el domingo, de inmediato, Larson, que se proyectaba como el piloto con más futuro dentro de la modalidad NASCAR, perdió el apoyo de sus patrocinadores comerciales y la compañía automovilística Chevrolet suspendió su relación de servicios personales con él.

NASCAR en 2013 suspendió al piloto de la serie Xfinity Jeremy Clements por usar la misma palabra que Larson usó mientras Clements hablaba con un periodista. Clements fue reincorporado después de completar un curso de entrenamiento de sensibilidad y aún compite.

Larson tiene ascendencia japonesa (sus abuelos pasaron un tiempo en un campo de internamiento en California durante la Segunda Guerra Mundial) y pasó de las carreras de pista corta a NASCAR a través de su programa 'Drive for Diversity'.

Larson, de 27 años, en su séptima carrera de temporada completa en el nivel más alto de la Copa NASCAR se proyectaba como el piloto preferido en el mercado los agentes libres antes que llegase la pandemia del coronavirus y se tuviese que suspender la competición.

NASCAR giró rápidamente para crear una liga de carreras virtuales iRacing que ha involucrado a los espectadores y ha establecido récords para la audiencia televisiva de deportes electrónicos más de un millón de seguidores.

Uno de los atractivos de la plataforma es que los conductores pueden conectarse entre sí en una transmisión en vivo, donde hacen bromas y discuten las carreras.

Los aficionados pueden escuchar a través de la aplicación de juegos Twitch todo lo que se dicen entre sí mientras están conectados, sistema que a Larson le ha costado ver frenada su brillante trayectoria profesional. EFE