Integrantes de 'La venganza de los ex VIP' viven su juventud al límite

Ciudad de México, 5 nov (EFE).- Sin saber a que se estaban metiendo, un grupo de 'influencers' amantes de la fiesta le dieron el sí a 'La venganza de los ex VIP', un programa de telerrealidad en el que los participantes mostrarán 'todo lo que no se debe de hacer'.

'El público va a verse reflejado en alguna persona y van a decir, eso es lo que yo nunca quiero hacer', dice entre risas la 'influencer' mexicana Kim Shantal, en entrevista con Efe.

'Yo he querido transmitir que todos debemos ser personas libres, es 2021 y cada quien puede vivir su juventud como le plazca, no hay nada peor en la vida que no celebrar tu juventud', añade.

Diez solteros famosos de diferentes nacionalidades pasaron unas intensas vacaciones en las playas de Colombia en donde disfrutaron de la fiesta y de romances fugaces al máximo.

Pero lo que comenzó bien, terminó en llamas con la inesperada visita de uno de los ex de cada participante, entre ellos los más odiados.

'Cuando haces la audición no sabes en qué te estás metiendo. A mí me dijeron que eran unas vacaciones y dije, claro que sí, y todo se tornó negro cuando me dijeron que era con uno de mis ex, pero yo soy una mujer dispuesta a todo', ahonda Shantal.

Esa disponibilidad es parte de las características que según los participantes deben tener para aguantar hasta el final del programa, pues confiesan que más de uno quiso renunciar al proyecto durante sus grabaciones.

'Se necesita ser gente loca', dice la peruana Aylin Criss.

'Ser soltero, tener ganas de divertirte y que no te importe lo que diga la gente de ti, porque te van a juzgar por todo lo que hagas', añade Shantal.

Daphne Montesinos ya tiene experiencia en otros espectáculos de telerrealidad y a ella le gusta llamarlos 'experimentos sociales' de los que toma enseñanzas de vida y experiencias inolvidables.

En eso coincide Ian García, quien confiesa fue duro reencontrarse con su exnovia, pero también fue un gran aprendizaje ver su reacción ante situaciones extremas.

'Todos llegamos a nuestros límites y no nada más en sentimientos, sino en como somos y eso es lo interesante de este 'reality'', cuenta García.

Cada participante cuenta con 200.000 hasta 11 millones de usuarios de Instagram.

Y este gran número de gente que los sigue era una gran presión a la hora de tomar decisiones dentro de la casa, pues aseguran que podrán perder a un gran porcentaje de su público, o por el contrario, ganar más.

'Lo que ven a través de redes sociales es una versión de nosotros, pero vernos en esta casa es donde nos conocen realmente. Acá es ganar o perder, pero somos reales, somos gente que llegó a hacer lo que su corazón les dijo que hicieran', menciona Aylin.

El programa estrenará el 9 de noviembre por MTV y Paramount+, manteniendo un capítulo semanal y los participantes tendrán a su vez conversaciones en vivo desde redes sociales para hablar del capítulo en turno.

'Estuvimos encerrados en una casa con personas que no sabíamos quiénes eran, de dónde eran, qué sentían, si eran reales o nos estaban mintiendo, pero fue un proyecto muy padre y también muy humano, aprendes a conocerte', finaliza Frida Urbina, otra de las participantes. EFE

