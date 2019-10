Interpol abre asamblea en Chile con la cooperación policial como 'imperativo'

Santiago de Chile, 15 oct (EFE).- La Interpol inauguró este martes su 88 Asamblea General que reunirá en Santiago a altos mandos policiales de 162 países con el 'imperativo' de mantener y mejorar la cooperación policial en todo el mundo para combatir las amenazas más importantes a la seguridad global.

Así lo destacó el director general de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, Héctor Espinoza, anfitrión del evento, que por primera vez se celebra en el país.

'Estamos totalmente conscientes que la cooperación internacional no es una opción, sino un imperativo', dijo Espinoza, quien destacó que el intercambio de información entre organismos de seguridad 'contribuye a combatir las expresiones más complejas del delito'.

La Asamblea General se desarrollará hasta el viernes en la capital chilena con el objetivo de dar soluciones a las principales amenazas a la seguridad mundial, entre las que Espinoza destacó el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas o los crímenes ambientales.

En ese sentido, el director general de la PDI apuntó a 'adoptar buenas prácticas e ideas de policías amigas' para mejorar las acciones internas de cada país.

Asimismo, incidió en la necesidad de legitimar el trabajo de las policías a través del profesionalismo al investigar y el componente ético y moral de todo agente en el momento de hacer cumplir la ley.

'Interpol es un actor fundamental en el bien común. Creemos que la construcción de ideas, de debate e intercambio de experiencias policiales que tendremos durante estos días será un aporte para conseguir un mundo mejor y mucho más seguro', señaló Espinoza durante la presentación del evento.

Por su parte, el presidente de la Interpol, Kim Jong Yang, recalcó la importancia de las bases de datos compartidas a nivel mundial por la organización, que permiten un acceso rápido y global a datos de crímenes y criminales.

'Cada operación, cada caso, cada entrada en nuestras bases de datos proporciona una instantánea adicional de nuestro panorama global de amenazas. Más tarde hoy discutiremos qué tan rápido y cuán radicalmente está cambiando ese mismo paisaje', afirmó el presidente de la Interpol.

Esos registros están compuestos por 18 bases de datos, con 100 millones de registros policiales que se consultan 20 millones de veces al día con una respuesta de 0,5 segundos, sobre temáticas como armas de fuego, datos forenses, drogas, imágenes de explotación sexual infantil, documentos oficiales y de viajes, vehículos o terroristas internacionales.

También estuvo presente en el acto de apertura el presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien señaló que Interpol tiene mucha experiencia en la lucha contra el crimen y que es necesaria la adaptación 'a la velocidad del rayo' para renovarse permanentemente.

'La delincuencia, el terrorismo y el crimen organizado están en permanente renovación. No duermen, no pestañean, no descansan y están buscando siempre maneras de poder seguir cometiendo sus perversos crímenes. Y eso pone un tremendo desafío no solamente a las policías, sino que a las sociedades del mundo entero', dijo el mandatario.

Piñera puntualizó la 'extraordinaria oportunidad' que supone esta reunión de altos cargos policiales en Santiago para fortalecer la cooperación y aprender de las experiencias exitosas en otros países del mundo.

'Es fundamental que la coordinación, el intercambio de información, el intercambio de experiencias exitosas, el estar alerta para prevenir, el juntar todas las piezas de este rompecabezas para llegar antes que las bombas exploten, de forma de prevenir, y no solo después en que muchas veces solo podemos lamentar, es otro desafío fundamental', dijo. EFE