Investigan a Nirmal Purja por poner bandera gigante de Kuwait en el Himalaya

Katmandú, 22 nov (EFE).- El Gobierno de Nepal confirmó este viernes que investiga al escalador Nirmal Purja, que recientemente culminó la hazaña de escalar las 14 cimas más altas del mundo en solo 190 días, por colocar una bandera gigante de Kuwait en la cima de otra montaña del Himalaya.

'Hemos completado el proceso de toma de declaración a los escaladores involucrados', incluido Purja, en la colocación sobre una ladera del monte Ama Dablam (6.812 metros) de una enseña kuwaití de 100 metros de longitud, confirmó a Efe el director del Departamento de Turismo del país asiático, Meera Acharya.

No obstante, añadió que 'dado que no existe una ley específica para tomar medidas contra ellos, o la ley (existente) no define si es legal o no, hemos pedido la opinión de la autoridad superior sobre cómo proceder'.

Acharya añadió que su departamento incluirá el tamaño de las banderas que se permitirá llevar a la cima de las montañas en una nueva ley de escalada que está en proceso de redacción.

La bandera colocada por Purja el 12 de noviembre pasado alcanzaba los 100 metros de largo por 30 de ancho, dividida en seis secciones de 25 kilos de peso cada una.

Tras el revuelo levantado, el alpinista escribió cuatro días después en su cuenta de Facebook: 'Sí, he ayudado a nuestros amigos de Kuwait a llevar su bandera nacional a la cumbre del Ama Dablam, para ayudarles a celebrar su día nacional, que llegará pronto'.

'Todo el mundo coloca sus banderas en las cimas y pido disculpas porque nuestra bandera era definitivamente más grande pero, a diferencia de muchos, no dejamos rastro allí', afirmó Purja.

Agregó que la acción 'no obstaculizó la escalada de nadie' y que ayudó a promocionar su país y a 'estrechar la relación entre Nepal y Kuwait'.

Purja, de 36 años, se convirtió el pasado 29 de octubre en el escalador más rápido en coronar las 14 montañas más altas del mundo (por encima de los 8.000 metros sobre el nivel del mar), incluido el Everest, en solo 190 días, una hazaña que costó más de 7 años a los más veloces hasta entonces.

Ese día tocó la cima del monte Shishapangma (8.027 metros), en China, con lo que completó su 'Proyecto Posible 14/7' (14 picos en 7 meses) que inició el pasado 23 de abril al escalar el Annapurna (8.091 metros), con el objetivo de recaudar, mediante una campaña de micromecenazgo, 750.000 dólares para niños necesitados de Nepal.

En mayo pasado se hizo mundialmente conocido por ser el autor de la fotografía del 'atasco' de alpinistas en el Everest. EFE