Investigan presunto hackeo de la división digital del Gobierno de Chile

Santiago de Chile, 14 oct (EFE).- La Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile investigan un presunto ingreso no autorizado al sistema digital del Estado sufrido el pasado 8 de octubre, después de que el Gobierno interpusiera una denuncia, informaron este miércoles fuentes oficiales.

La División Gobierno Digital, dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), habría sufrido un ataque informático que permitió a los hackers sustraer la base de datos de la 'Clave Única', herramienta digital que facilita a los chilenos la realización de cientos de trámites con organismos del Estado, según desveló el diario local El Mostrador.

En esa base de datos, además, se encuentra la plataforma de comunicación oficial donde se cargan documentos de distintas divisiones estatales, incluida la Presidencia.

Por su parte, el Ejecutivo emitió un comunicado señalando que 'no existe evidencia que permita afirmar que haya existido acceso a información relacionada con la 'Clave Única' por parte de los presuntos piratas informáticos.

Según detallaron desde el Gobierno, 'no existe una base de datos en que estén disponibles las contraseñas de todos los chilenos. Lo que se almacena no es la contraseña sino un código complejo o cifrado no reversible, que se genera cada vez que se enrola a un usuario'.

Si bien la posición del Gobierno ha sido contener esta crisis, por redes sociales circula una presunta comunicación donde desde el Ejecutivo llamaron a actualizar a los ciudadanos la 'Clave Única', en el marco del mes de la ciberseguridad.

Desde la oposición política las críticas no tardaron en llegar: la senadora demócrata cristiana Ximena Rincón envío un oficio al ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, para que responda frente a estos hechos.

'Esto sería de suma gravedad debido a que, a través de esta clave, se gestiona la realización de más de 900 trámites personales con el Registro Civil, el Servicio de Impuestos Internos y un sinnúmero de trámites con otros organismos estatales', dijo la parlamentaria.

El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, también se refirió al ciberataque: 'el Gobierno debe garantizar la seguridad del sistema, proteger a las personas y actuar con completa transparencia, informando respecto a la magnitud del problema que se está enfrentando'.

Desde el oficialismo, el diputado Gonzalo Fuenzalida indicó al medio digital Emol que 'lo ocurrido es muy grave' y que 'urge avanzar en el proyecto de delitos informáticos' que se está votando en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y el proyecto de ciberseguridad que está en el Senado. EFE