Investigan si el examen de ciudadanía de Suárez estuvo amañado

(Actualiza con transcripción de conversaciones interceptadas por la Fiscalía de Perugia)

Roma, 22 sep (EFE).- Las autoridades italianas investigan si el examen por el que el delantero uruguayo Luis Suárez obtuvo su ciudadanía en el país pudo estar amañado y pudo contar con antelación con las preguntas y los temas a tratar.

La investigación la están llevando a cabo la Guardia di Finanza y la Fiscalía de Perugia y, según las primeras investigaciones, Suárez podría haber contado con ayuda para aprobar el examen e incluso podría haber sido puntuado antes de responder a las preguntas, se lee en un comunicado de la Fiscalía de Perugia.

El examen fue realizado en la Universidad para Extranjeros de Perugia y por ahora están siendo investigados la rectora Giuliana Grego Bolli; el director, Simone Olivieri; los profesores Lorenzo Rocca y Stefania Spina; y la trabajadora Cinzia Camagna; pero no el jugador uruguayo.

Según la transcripción de unas conversaciones interceptadas por la Fiscalía de Perugia Stefania Spina, encargada de preparar el examen, reconoce que el profesor Lorenzo Rocca le había 'hecho una simulación' a Suárez y había acordado las preguntas.

Spina también admite que el jugador del Barcelona 'no habla una palabra' de italiano, 'no conjuga verbos' y 'habla al infinito', por lo que 'aprobar un examen de dos horas de esa forma no es fácil'.

La profesora garantiza en estos audios que Suárez 'pasará' la prueba 'porque cobrando un salario de 10 millones de euros por temporada no se le puede suspender por no tener un B1', a pesar de que 'no llega ni a un A1'.

En otra conversación, Rocca dice que 'Suárez está memorizando el control' y que no tendrá problemas en la prueba oral porque él mismo está 'en la comisión' y asume 'la responsabilidad de la nota', pero que teme que algún periodista le haga alguna pregunta en italiano y entonces el uruguayo 'entre en crisis'.

La Universidad de Perugia ha reiterado la corrección y transparencia de los trámites seguidos para el examen del futbolista.

El pasado 1 de septiembre los diarios italianos apuntaron a que Suárez podría estar negociando un fichaje con el Juventus si el futbolista lograba un acuerdo favorable de salida con el Barcelona, ya que su contrato es válido hasta 2021.

El club turinés busca un nuevo delantero, ya que Andrea Pirlo, quien asumió las riendas del equipo en la Serie A tras la salida de Maurizio Sarri, no cuenta ya con el argentino Gonzalo Higuaín, y podría encontrar en Suárez la solución, después de que el nuevo técnico del Barcelona, Ronald Koeman, ya haya indicado que no cuenta con él. EFE