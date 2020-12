Investigan una gala republicana en Nueva Jersey por medidas contra covid-19

Nueva York, 5 dic (EFE).- Las autoridades de Jersey City (Nueva Jersey, EE.UU.) investigan una gala de jóvenes del Partido Republicano que se celebró en el interior de un restaurante y desde donde los asistentes subieron fotos a redes sociales en las que se les veía sin mascarilla ni distancia, entre ellos el polémico congresista floridano Matt Gaetz.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, declaró anoche que las autoridades locales investigan si se cumplieron las medidas contra la covid-19 en un evento celebrado este jueves por el Club de Jóvenes Republicanos de Nueva York y consideró 'inaceptable que alguien quiera deliberadamente poner en peligro a gente de otro estado'.

Murphy dijo que el grupo se reunió a 'escondidas' en el restaurante Maritime Parc de Jersey City al no conseguir otro espacio en Nueva York y publicó una foto en Twitter en la que un grupo de personas se arremolinaba alrededor de Gaetz, al que le dijo: 'No eres bienvenido en Nueva Jersey y francamente no quiero que vuelvas a este estado'.

Según dijo Gavin Wax, el presidente del club republicano, al medio local Gothamist, siempre se había barajado Nueva Jersey para el evento por sus 'normas más laxas', ya que allí se podían reunir 150 personas, el número final de asistentes, y en Nueva York, solo 50.

El alcalde, Steven Fulop, ha ordenado al restaurante que cierre temporalmente hasta que sus propietarios entreguen 'un plan de operaciones por escrito' en el que expliquen cómo va a cumplir el mandato contra la covid-19 del estado, incluyendo las medidas de capacidad del local y el uso de cobertores faciales.

Un portavoz del negocio dijo al canal CNBC que sí se cumplieron las normas de capacidad y se requirió a todos los asistentes llevar mascarilla al entrar y salir del local, pero afirmó que no puede 'forzar el cumplimiento de las medidas sugeridas de distancia social en grandes reuniones'.

Los casos de coronavirus han estado subiendo en las últimas semanas en Nueva Jersey, que tiene una tasa de positividad por encima del 13 %, y Nueva York tiene una de las mejores situaciones del país tras ser el epicentro de la pandemia la pasada primavera pero también ha sufrido un repunte y roza el 5 %.

En Estados Unidos siguen batiéndose récords de contagio y este viernes hubo unos 225.500 nuevos casos y 2.500 defunciones, con los mayores focos en Florida, California y Texas. EFE