Ion Izagirre: 'Estábamos más fuera que dentro y nos dio un golpe importante'

Shizuoka, 24 jul (EFE).- El ciclista español Ion Izagirre, que acabó en el puesto 79 la prueba en ruta de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, reconoció que el positivo por coronavirus del masajista del equipo español Joseba Eleguezabal que conocieron el viernes fue 'un golpe importante' porque se vieron 'más fuera que dentro'.

'Estábamos más fuera que dentro en un momento y nos dio un golpe moral bastante importante. Luego a última hora nos dijeron que correríamos', relató el corredor guipuzcoano en la línea de meta del Circuito Internacional de Fuji, donde acabó la carrera.

'Ha sido un día duro, la situación de ayer no ayudó y no ha salido la olimpiada soñada', añadió el corredor.

Respecto al líder del equipo español, Alejandro Valverde, Ion Izagirre confirmó que tenía problemas de espalda. 'Tenía los lumbares cargados, venía de un día de ayer que le dolían las lumbares, tampoco tenía el día', explicó.

'Cuando le he visto para atrás (en el puerto de Fuji), no sabía si se había abierto, porque luego le he visto entrar otra vez y no sabía que iba cansado. Empezando así sabes que no va a ser el día pero teníamos a Gorka, a Chuchi (Herrada), Omar (Fraile) no ha tenido el día ni yo tampoco. Había que acabar dignamente', resumió.

'Veníamos con muchísima ilusión y sales con las manos vacías', agregó el corredor español.

Ion Izagirre volverá a competir el miércoles en la contrarreloj individual. 'Hay que descansar, no he pensado mucho, las sensaciones no han sido los mejores, a ver si el miércoles podemos estar mejor', deseó. EFE

