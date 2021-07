Ion Izagirre:'Hemos visto las 'patitas' que tiene Pogacar'

Le Grand Bornand (Francia), 3 jul (EFE).- Ion Izagirre (Astana), segundo clasificado en la primera etapa alpina con final en Le Grand Bornand, lamentó haberse quedado cerca de la victoria y se mostró 'alucinado' con la exhibición del nuevo líder, el esloveno Tadej Pogacar.

'Hemos visto que 'patitas' tiene Pogacar. La verdad es que no me esperaba esa exhibición que ha dado. Aluciné cuando me dijeron que lo teníamos a 20 segundos. Parece imbatible, pero no lo es, somos personas y todos tenemos días buenos y malos, también hay estrategias y algunos equipos intentarán batirle', explicó en meta el ciclista vasco.

Izagirre, de 32 años, corredor con triunfos de etapa en Tour, Giro y Vuelta, se mostró un tanto decepcionado por no haber podido aprovechar una buena oportunidad.

'He visto la victoria cerca, por eso estoy un poco decepcionado. Fue difícil entrar y mantenerse en la fuga, y luego tuve pocas fuerzas, por eso me quede cortado. Gasté muchas fuerzas en el segundo puesto, donde tuve que bajar al coche por el chubasquero porque hacía mucho frío'.

El ciclista del Astana destacó la dureza del Tour en esta primera semana de competición.

'Se está rodando muy rápido todos los días y hoy ha sido una jornada dura, costó mucho hacer la escapada. Fui tercero hace tres años y hoy estuve cerca, ha sido una pena'. EFE