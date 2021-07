IPCC abre etapa final de revisión de su nuevo informe sobre cambio climático

Ginebra, 26 jul (EFE).- El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) abrió hoy una reunión de dos semanas para examinar y aprobar la primera parte de su sexto informe de evaluación, que coincide con fenómenos climáticos extremos en distintas partes del mundo que podrían ser catalizadores de decisiones políticas en la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP26), prevista del 31 de octubre al 12 de noviembre.

'Hemos dicho al mundo que la ciencia ha hablado y que ahora corresponde a los responsables políticos tomar acciones', dijo el presidente del IPCC, Hoesung Lee, en la inauguración de la reunión, que ha sido la única parte pública de la misma.

El informe que será analizado y debatido lleva por título 'Cambio climático 2021: la ciencia física que la sustenta' y mostrará evidencia de porqué el clima ha cambiado y explicará mejor la influencia humana en los eventos climáticos extremos, como las inundaciones recientes en Europa central, China e India y la ola de calor en Norteamérica.

La directora ejecutiva del Programa de la ONU para el Medio Ambiente, Msuya Joyce, dijo que este informe dará al mundo una mejor comprensión de los fenómenos extremos y del impacto de la pandemia en el cambio climático y la contaminación del aire, y confió en que esto sirva para estimular 'una acción global a medida que nos aproximamos a la COP26'.

'Después de años de promesas, pero no de acciones suficientes, (los eventos climáticos extremos) son advertencias de que tenemos que ponernos por encima de esta crisis que amenaza nuestro futuro colectivo', dijo.

Pero como lo señaló la secretaria ejecutiva de la ONU para Cambio Climático, Patricia Espinosa, en su intervención 'tener a disposición la información científica y seguirla son frecuentemente dos cosas distintas', pero confió que en esta ocasión, en que los datos tienen varias catástrofes climáticas como telón de fondo, los responsables políticos asuman las decisiones que se requieren.

'A ellos les digo, la ciencia no es ver el mundo como nos gustaría que sea, sino como es. No es sobre política, sino sobre realidad, y la realidad es que no estamos en camino de cumplir los objetivos del Acuerdo de París y limitar el calentamiento a 1,5 grados'.

Espinosa, apoyándose en datos científicos, recordó que 'vamos en la dirección contraria, hacia una subida de 3 grados.

Este primer informe del IPCC dará todo el sustento científico que los gobiernos requieren para decidir los compromisos que asumen en la conferencia sobre el clima de Glasgow en noviembre próximo y en la que, sin duda, la pandemia de la covid-19 y sus consecuencias también influirán.

La responsable de cambio climático en la ONU señaló que no puede esperarse menos que los países lleguen a esa cita -aplazada de un año por la crisis sanitaria- con propuestas claras para alcanzar cero emisiones netas en 2050, con estrategias claras para lograrlo y planes similares en el horizonte 2030.

Una parte de la comunidad preocupada por la crisis climática considera que el IPCC, que tiene treinta años de existencia, ha sido demasiado suave al presentar los datos en sus informes anteriores para evitar seguramente que se les etiquetara de catastrofistas y que esto fuese utilizado por los negacionistas del cambio climático.

Filtraciones de los últimos meses del informe que está previsto se presente el 9 de agosto sugieren que los nuevos datos son desoladores, incluidas las previsiones de aumento de las temperaturas.

El contenido del informe, cuya etapa de revisión final -antes de ser sometido a la actual discusión con los delegados de los gobiernos- tomó 16 meses, será discutido en reuniones virtuales, de la misma forma como se realizó la etapa previa, con la participación de 234 autores que revisaron toda la información científica (14.000 artículos) disponible a nivel global sobre cambio climático y revisada por pares.

La síntesis de ese trabajo es este sexto informe de evaluación, que ofrecerá información regional más detalla, con el propósito de que sea utilizada para la medición de riesgos.

El IPCC publica este tipo de informes cada seis o siete años; el último que fue difundido en 2014 y sirvió de base científica para las discusiones que dieron lugar al Acuerdo de París sobre cambio climático. EFE

is/cdp