Irán afirma que hay serios desacuerdos en las negociaciones de Viena

Teherán, 26 abr (EFE).- El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Saíd Jatibzade, afirmó este lunes que hay 'serios desacuerdos' en las conversaciones de Viena entre Irán y los firmantes del acuerdo nuclear y en caso de que EE. UU. no muestre suficiente voluntad política su país abandonará esos diálogos.

Jatibzade en su habitual rueda de prensa semanal, señaló que en los diálogos de Viena hay 'todavía serios desacuerdos sobre algunos temas' por lo cual 'no avanzan con rapidez'.

'No tenemos ningún interés en diálogos largos o de desgaste' y aunque no tenemos prisa, 'en caso de ver que no existe una suficiente voluntad política y que la vía de la eliminación de las sanciones está frente a problemas', definitivamente no continuaremos las conversaciones, subrayó Jatibzade.

El diplomático iraní enfatizó que 'Estados Unidos debe cumplir con sus obligaciones y eliminar todas las sanciones que ha impuesto contra Irán, de modo completo y a la vez'.

Respecto a unas posibles negociaciones entre Irán y EE. UU., apostilló que Teherán no puede ignorar la actitud de Washington en los últimos cuatro años; ese país 'no negoció con nosotros para retirarse del acuerdo y ejercer la máxima presión contra Irán y ahora para regresar a sus compromisos no necesita un diálogo directo o incluso ni indirecto', agregó.

Irán y las delegaciones de los cinco países restantes en el acuerdo -Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania- comenzaron a principios de abril una ronda de negociaciones, en las que EE. UU. asiste de modo indirecto.

La delegación iraní, encabezada por el viceministro iraní de Exteriores, partió hoy a Viena para continuar con esas conversaciones que tienen como objetivo salvar el acuerdo.

El acuerdo nuclear, firmado en 2015 por Irán, Alemania, Francia, el Reino Unido, China, Rusia y EE. UU., limita el programa atómico iraní a cambio del levantamiento de las sanciones, para evitar que la República Islámica se haga con bombas nucleares.

EE. UU. bajo el mandato de Donald Trump, se retiró en 2018 del acuerdo e impuso duras sanciones contra Irán, que en represalia dejó de cumplir con la mayoría de sus obligaciones.

El actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere regresar al pacto, pero antes de levantar las sanciones exige que Irán cumpla todas las obligaciones del acuerdo, lo que Teherán rechaza y pide que Washington levante primero las sanciones. EFE