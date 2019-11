Irán asegura que no oculta 'nada secreto' en Irak tras informes filtrados

Teherán, 25 nov (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Irán aseguró este lunes que no oculta 'nada secreto' en Irak, después de que el diario 'The New York Times' (NYT) publicara informes filtrados sobre la 'amplia influencia' iraní en el Gobierno de Bagdad.

'No tenemos nada secreto en Irak. Tenemos muy buenas relaciones con Irak', subrayó en su rueda de prensa semanal el portavoz de Exteriores iraní, Abas Musaví.

El portavoz señaló que los estudios preliminares 'no confirman la autenticidad de los supuestos documentos' que, según NYT, son cientos de informes y cables escritos principalmente en 2014 y 2015 por funcionarios del Ministerio de Inteligencia iraní que trabajaban sobre el terreno en Irak.

Musaví destacó que Irán fue 'el primer país que respondió a la solicitud del Gobierno iraquí' de ayuda en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico, para lo que envió a asesores militares y apoyó a milicias chiíes.

Los informes filtrados apuntan a años de espionaje iraní para 'controlar' a los líderes iraquíes, con los que mantenían 'relaciones secretas', y para infiltrarse en 'todos los aspectos de su vida política, económica y religiosa'.

También detallan que los funcionarios de inteligencia y de la Guardia Revolucionaria iraníes trabajaron en paralelo en Irak, así como el 'papel único' del general Qasem Soleimaní, el comandante de la Fuerza Quds, destinada a las operaciones en el extranjero.

Las relaciones entre Irak e Irán, que se enfrentaron en una guerra entre 1980 y 1988, se convirtieron en estratégicas desde el derrocamiento del dictador suní Sadam Husein en 2003 y el ascenso al poder en Bagdad de primeros ministros chiíes. EFE