Irán no ha decidido todavía si extender o no el acuerdo interino con el OIEA

Teherán, 28 jun (EFE).- El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Said Jatibzadeh, informó este lunes de que su país todavía no ha decidido si extender o no el acuerdo interino de verificación con la agencia nuclear de la ONU, que venció el pasado día 24.

'Aún no se ha tomado una nueva decisión sobre el asunto del acuerdo técnico con la agencia, si continuar o no, así como sobre la eliminación de la información', dijo el portavoz en su rueda de prensa semanal.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán es el que ha de decretar si se extiende o cancela el pacto con el OIEA, cuyo director general, Rafael Grossi, urgió hace tres días a Teherán a dar una respuesta.

El citado acuerdo, alcanzado el pasado febrero para mantener cierta verificación del programa atómico iraní ante las limitaciones impuestas por Irán a los inspectores, tenía una duración inicial de tres meses y fue extendido por un mes en mayo pasado.

Estipulaba mantener las grabaciones en los sitios nucleares iraníes pero que esas imágenes no fueran entregadas al OIEA hasta que se levantaran las sanciones estadounidenses contra Irán. En caso contrario, serían eliminadas.

Ayer, el presidente del Parlamento iraní, el conservador Mohamad Baqer Qalibaf, dijo que las imágenes grabadas de las instalaciones nucleares del país no serán entregadas al OIEA al haber expirado el acuerdo bilateral e interino.

La no extensión de este acuerdo puede perjudicar las negociaciones en curso en Viena para lograr que EE.UU. regrese al pacto nuclear de 2015 (JCPOA), que abandonó en 2018, y que Irán vuelva a cumplir con todas sus obligaciones del mismo.

Se esperaba que en la próxima y séptima ronda de negociaciones se llegara a una conclusión final, pero sigue siendo incierto el futuro del histórico pacto multilateral para limitar el programa atómico iraní a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.

Sobre estas negociaciones, Jatibzadeh afirmó que 'han llegado a un punto en el que todas las partes deben tomar sus propias decisiones'.

El portavoz destacó que si el JCPOA sigue vivo es gracias a que Irán permaneció en el mismo pese a la retirada de EE.UU., país al que acusó de haber hecho 'todo lo posible para destruir' el pacto. EFE