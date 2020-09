Irán propone un intercambio completo de prisioneros con EE.UU.

Nueva York, 21 sep (EFE).- Irán aseguró este lunes que está listo para un intercambio completo de prisioneros con EE.UU., y advirtió que si el candidato demócrata Joe Biden gana las elecciones de noviembre y quiere volver al acuerdo nuclear de 2015, tendrá que 'compensar' antes a Teherán por los daños derivados de la retirada.

'Hay iraníes que están en cárceles de Estados Unidos simplemente por no querer traicionar a su país. Estamos preparados para intercambiarlos a todos ellos (por estadounidenses presos en Irán)', dijo el ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, ante el centro estadounidense Council on Foreign Relations (CFR).

Zarif, que intervino por videoconferencia en un acto virtual organizado por ese centro con motivo de la Asamblea General de la ONU, respondió así a una pregunta sobre por qué no liberaba a Siamak Namazi, de doble nacionalidad estadounidense e iraní y presa en Irán desde hace años junto a su padre Baquer.

Estados Unidos e Irán han intercambiado a algunos prisioneros en los últimos años, pero su relación se ha deteriorado profundamente bajo el mandato del presidente estadounidense, Donald Trump, quien retiró a EE.UU. del acuerdo nuclear de 2015 y volvió a imponer a Irán todas las sanciones que había levantado a raíz del pacto.

'NO NOS IMPORTA' SI GANA TRUMP O BIDEN

Zarif aseguró este lunes que no le importa 'en absoluto' si Trump o Biden ganan las elecciones de noviembre, y tachó de 'absurda' la acusación de que Irán ha lanzado ciberataques para influir en los comicios, como denunció este mes Microsoft.

'A nosotros no nos importa quién vaya a la Casa Blanca', sino 'el comportamiento del Gobierno estadounidense', alegó.

Biden ha asegurado que, si gana en noviembre y llega al poder en enero, volvería a integrar a Estados Unidos en el acuerdo nuclear, siempre que Irán 'vuelva a cumplir estrictamente el pacto'.

El ministro iraní rechazó, sin embargo ,ese condicionamiento, y en particular la idea de que Biden buscaría lanzar después nuevas negociaciones para 'fortalecer' el pacto y 'hacer frente a otros asuntos' no relacionados con el dossier nuclear de Irán.

'No pueden volver ahora y decir que quieren conseguir más porque no lo consiguieron en un principio. Eso no es buena fe', dijo Zarif.

CONDICIONES PARA NEGOCIAR CON EE.UU.

El jefe de la diplomacia de Irán puso su propia condición: para reincorporarse al acuerdo, Washington tendría que 'corregir los daños' que hizo al pacto multilateral al retirarse.

'Estados Unidos tiene que demostrar al resto de participantes que no hará peticiones fuera del acuerdo, y que compensará a Irán por todos los daños -miles de millones de dólares en daños- que han provocado a Irán (al retirarse), simplemente porque (a Trump) no le gustaba el anterior presidente estadounidense (Obama)', subrayó.

Es prácticamente imposible que Estados Unidos acceda a compensar financieramente a Irán por las pérdidas derivadas de la reimposición de sanciones.

Zarif habló al mismo tiempo que EE.UU. anunciaba nuevas sanciones contra Irán, y la firma de un decreto de Trump que le permitirá castigar a quien viole el embargo de armas contra Teherán, que expira el próximo octubre pero que Washington quiere mantener a toda costa.

El ministro iraní dudó de que esas sanciones 'vayan a tener un impacto significativo' en su país, porque 'Estados Unidos ya ha ejercido toda la presión que podía' ejercer, pero dejó claro que todavía se plantea tomar represalias por el asesinato estadounidense del poderoso general iraní Qasem Soleimaní.

'No me gusta amenazar, pero no hemos cerrado' esa posibilidad, apuntó Zarif. EFE