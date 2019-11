Irán sigue acelerando su programa nuclear en incumplimiento del acuerdo

Actualiza con más detalles y declaraciones

Viena, 11 nov (EFE).- Irán sigue sumando incumplimientos a sus compromisos del acuerdo cerrado en 2015 para evitar que desarrolle armas atómicas, al acumular más uranio por encima de cantidad y pureza permitidas, y comenzar a producir ese combustible nuclear en Fordo, una instalación no autorizada para ese fin, reveló hoy la agencia nuclear de Naciones Unidas (OIEA) en un informe.

Irán ha comenzado a enriquecer uranio en la planta de Fordo, un centro que según el pacto quedaba relegado a ser un centro de investigación, y ha comenzado a acumular uranio en centrifugadoras mucho más modernas de lo que permite el acuerdo, y con las que podría acelerar la producción de ese combustible nuclear.

Teherán argumenta que estos incumplimiento son reversibles y que son una respuesta a la decisión de EEUU de abandonar unilateralmente el acuerdo el año pasado y volver a imponer sanciones a Irán.

El informe, elaborado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), señala que Irán ha acumulado ya 372,3 kilos de uranio enriquecido, equivalente a 550 de hexafluoruro (UF6) un material del que no puede almacenar más de 300, según el acuerdo.

De esos 372,3 kilos, 159,7 tienen una pureza de hasta el 4,5 %, por encima del 3,67 % marcado como límite en el 'plan conjunto de acción' (JCPOA, en sus siglas en inglés), como se conoce al acuerdo.

Esos niveles están por debajo del 90 % necesario para que el uranio pueda alimentar una bomba nuclear, e incluso del 20 % al que llegó Irán antes del acuerdo.

Con todo, una fuente diplomática de alto nivel dijo hoy a preguntas de Efe que no hay ninguna indicación de que Irán se esté preparando para superar ese nivel, pero que podrían hacerlo en cualquier momento.

Esa fuente, que pidió no ser identificada, señaló que el ritmo de producción de uranio enriquecido ha pasado de unos 4 kilos al mes, antes de que Irán decidiera superar el límite el pasado mayo, a más de 100 en octubre.

También señaló que esa cantidad será mucho mayor cuando esté plenamente operativa la planta de Fordo, donde Irán ha anunciado que instalará centrifugadoras de uranio más modernas de lo permitido en el acuerdo nuclear.

El OIEA también señala que Irán está preparando una nueva ubicación para probar centrifugadoras, que no está incluida en el acuerdo, y sobre la que ha informado al Organismo.

En el informe también se señala que aún no se ha resuelto el asunto de la detección de partículas de uranio natural, no enriquecido, sometidos a algún tipo de manipulación, y sobre las que Irán ha dado explicaciones que el OIEA no considera satisfactorias.

Aunque el informe no lo menciona, esa fuente diplomática también se refirió a la negativa hace dos semanas de Irán de permitir el acceso a una inspectora del OIEA, tras activarse un detector de explosivos al revisar sus pertenencias personales.

El OIEA ha criticado que a esa inspectora no se le permitiera abandonar Irán 'temporalmente' y no se ha mostrado de acuerdo con las explicaciones sobre el suceso dadas por los iraníes.

EEUU ha denunciado que la inspectora fue 'detenida', algo que ha sido negado por Irán.

Con todo, ese diplomático señaló que en lo que se refiere al acceso a las instalaciones nucleares iraníes por parte de los inspectores y a la capacidad del OIEA de controlar el programa nuclear, 'casi nada ha cambiado' respecto a lo que se exige de Irán en el JCPOA, cuyo cumplimiento es vigilado por el Organismo.

'Aparte de estos incidentes específicos, lo demás es bastante normal', aclaró esa fuente.

Por el JCPOA, Irán se comprometió a limitar el tamaño y alcance de su programa atómico, para impedir que pudiera producir armas atómicas a corto plazo, a cambio de que se le fueran levantadas las sanciones que afectaban, especialmente, a su industria petrolera. EFE