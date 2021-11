Irlanda no descarta introducir restricciones ante el repunte de casos covid

Dublín, 5 nov (EFE).- El viceprimer ministro irlandés, Leo Varadkar, afirmó este viernes que su Gobierno no descarta introducir nuevas restricciones para frenar el aumento de casos de covid, que en los próximos días, dijo, superarán los 4.000 diarios.

El dirigente irlandés calificó la situación de 'frágil, pero estable', y destacó que, a pesar del repunte, la pandemia ahora 'no se parece' a la de hace un año gracias a la campaña de vacunación, que ha inmunizado a casi el 90 % de los mayores de 12 años en este país.

No obstante, reiteró que no descarta frenar aún más la desescalada: 'Sería irresponsable hacerlo, pero puedo decir que nuestra intención es no reintroducir restricciones antes de las Navidades', declaró hoy a la cadena pública RTE.

'Siempre he dicho que sería necesario pasar otro invierno antes de poder decir que hemos superado la pandemia. Por eso pedimos a aquellos que tienen síntomas que se queden en casa', observó Varadkar, médico de profesión.

Las autoridades irlandesas confirmaron este jueves que se detectaron 3.024 nuevos positivos en las 24 horas anteriores, la cifra más alta desde mediados del pasado enero, si bien el número de hospitalizados se mantiene en torno a los 500.

Asimismo, ha aumentado con fuerza la tasa de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, que se sitúa ahora por encima de los 700 casos a catorce días.

El Gobierno irlandés ya se vio obligado el pasado 22 de octubre a frenar la desescalada ante el repunte de casos y decidió entonces que no eliminaría aún algunas restricciones, tal y como estaba previsto en el plan presentado en agosto. EFE

