Isaac Alarcón, de fan de los Cowboys a miembro del equipo de prácticas

Monterrey (México), 10 may (EFE).- Isaac Alarcón fue anunciado en abril como miembro del campamento de entrenamiento de los Cowboys de Dallas de la NFL para la temporada 2020, un equipo al que apoyó durante su etapa en el fútbol americano universitario en México.

'A los Cowboys los veía todos los domingos. No pensaba estar ahí algún día, nunca pensé llegar tan lejos; pasé de ser un fan a un jugador', explicó a Efe el liniero ofensivo, elegido por Dallas como parte del Programa Internacional de Jugadores de la Liga.

El 'International Player Pathway' es la forma como la NFL descubre desde 2017 talento fuera de Estados Unidos y año con año, se va alternando entre las Divisiones de las Conferencias. Este año le tocó al Este de la Nacional.

El exjugador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey), buscará ser el mexicano número 15 en jugar en la NFL, pero antes deberá ganarse una exención internacional al escuadrón de prácticas.

'Lo primero que haré cuando llegue a las instalaciones de los Cowboys será dar un recorrido, quiero saber dónde está cada cosa, no he podido recorrer el estadio antes', agregó Alarcón.

El campeón mundial universitario en 2016 aseguró que admira al siete veces convocado al Juego de Estrellas, el estadounidense Tyron Smith (Cowboys), a quien le quiere preguntar por qué es el mejor de la NFL, saber cuál es su rutina en el gimnasio y su mentalidad.

'Por fuera soy un jugador profesional, pero por dentro me considero la misma persona, sigo guardando mi humildad, lo más importante para mí. Sigo haciendo lo que hacía antes, trato de no perder los pies de la tierra, no tienes que dejar de ser quien eres', aseveró el ex de los Borregos del Tec de Monterrey.

El mexicano confesó que se preparó para el Programa Internacional al bajar grasa y sumar masa corporal con menos carbohidratos y más proteína para ser más rápido en el terreno de juego y tener mejores números en las pruebas.

'No me siento en desventaja por venir del fútbol americano universitario mexicano, en el momento en el que estás ahí a tus compañeros no les importa de dónde vengas, el trato es igual, ya depende de lo que haga cada quien', explicó.

Alarcón espera que cada vez más mexicanos lleguen a la NFL y recomendó a las universidades a invertir más en sus programas para que puedan dar más becas y así más jugadores practiquen el deporte.

'Mi estilo de juego es agresivo, me gusta atacar, ser el primero en estar en contacto, es mi ética de juego, siempre ser primero', concluyó el jugador de 21 años. EFE