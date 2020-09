Isabel Coixet: 'Incluso para los que la desprecian, la cultura es el futuro'

San Sebastián (España), 19 sep (EFE).- La directora y guionista española Isabel Coixet (Barcelona, 1960) dedicó este sábado su discurso de aceptación del Premio Nacional de Cinematografía 2020 a los cineastas que están empezando, a quienes recordó que 'incluso para los que la desprecian, la cultura es el futuro'.

Coixet recibió el premio en un acto celebrado en el marco del Festival de Cine de San Sebastián, arropada por compañeras de profesión como las directoras Icíar Bollaín y Elena Trapé o la actriz Candela Peña.

Cuando se anunció la concesión del premio, el pasado 4 de septiembre, la directora de 'The Bookshop' (2017) o 'My Life Without Me' (2003) ya anunció que usaría los 30.000 euros (35.500 dólares) con los que está dotado para apoyar 'a la gente que empieza y que necesita un empujón'.

Este sábado además les dedicó su discurso, con una serie de consejos que, según dijo, le habría gustado escuchar a ella cuando estaba empezando, consejos como no tener miedo a la cámara, fijarse en lo cotidiano, no perder el tiempo en criticar a otros o lamentarse y acudir 'llorado, meado y psicoanalizado' al set de rodaje.

En ese sentido recordó su reacción cuando hace 30 años acudió al Festival de San Sebastián con su primera película -'Demasiado viejo para morir joven'- que la crítica destrozó. 'Me hubiera gustado decir a esa chica que lloraba que los festivales son geniales para descubrir cine, pero también son plazas de torear egos y, si tienes un ego pequeño y frágil, sufrirás, pero no es el fin del mundo'.

Ganadora de ocho premios Goya del cine español como directora o guionista y pionera en hacer un cine con proyección internacional, Coixet se refirió especialmente a las mujeres cineastas que tratan de abrirse camino. 'La mala noticia' para ellas es que el esfuerzo 'se multiplica por mil'.

'Os insinuarán que todo lo que tenéis es por ser mujeres pero paradójicamente os pondrán obstáculos por serlo', subrayó, antes de lanzar buenas noticias: 'Por fin siento que esto está cambiando, hay un interés real más allá de los eslóganes por nuestra mirada y nuestra manera de estar en el mundo'.

El jurado del premio destacó sobre su trayectoria, de más de tres décadas, que 'abre nuevos caminos en el cine español' y 'su inconformismo, su versatilidad y la proyección internacional de su trabajo'.

'Su obra transita por ámbitos geográficos, culturales, lingüísticos y estilísticos diversos. Es una cineasta que destaca por su libertad para elegir temas, su valentía para asumir riesgos, su inconformismo, su versatilidad y la proyección internacional de su trabajo', señaló el acta del jurado. EFE