Isabel dos Santos sobre corrupción: 'Yo comunico mis negocios, no me oculto'

Luanda, 20 ene (EFE).- Isabel dos Santos, hija del expresidente de Angola José Eduardo dos Santos, alegó este lunes ser transparente tanto en su trabajo como en sus negocios, defendiéndose de una investigación periodística que revela el expolio al que ha sometido a su país quien es considerada la mujer más rica de África.

'Trabajo en Portugal desde 2006 y siempre lo he hecho de una manera transparente. Creo que, quizá, lo que me diferencia de otras personas es que yo comunico mis negocios, no me oculto', publicó hoy Dos Santos en su cuenta de la red social Facebook.

Horas antes, medios de todo el mundo se hacían eco de un dosier -publicado por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) en colaboración con 36 medios de comunicación- en el que se revelaba cómo y de qué forma la angoleña había logrado gran parte de su riqueza, superior a los 2.000 millones de dólares.

Dos Santos y su marido, el congoleño Sindika Dokolo, están al frente de más de 400 empresas y filiales, muchas en paraísos fiscales y beneficiarias de contratos públicos licitados a dedo por su padre; además de tener ventajas fiscales, licencias de telecomunicaciones y derechos para la extracción de diamantes.

Un secreto a voces por el que, a finales de diciembre, un tribunal angoleño ordenó congelar cautelarmente los bienes de la multimillonaria debido a acusaciones de corrupción relacionadas con su antiguo papel en los negocios públicos, entre ellos, su desempeño como presidenta de la petrolera estatal Sonangol.

Un cargo del que fue destituida en 2017 por el sucesor de su padre -que dirigió el país desde 1979 hasta ese año- en la Jefatura de Estado, João Lourenço, tan solo unas semanas después de que éste ascendiera a la Presidencia de Angola.

Entre junio y noviembre de ese mismo año, Sonangol transfirió unos 115 millones de dólares a sociedades y empresas de consultoría en el extranjero pertenecientes a Isabel dos Santos y sus socios.

En marzo de 2018, la Fiscalía General del Estado anunció una investigación sobre estas supuestas transferencias irregulares de dinero y le pidió a la multimillonaria personarse ante la Justicia, pero desde esa fecha ella no ha vuelto a pisar Angola.

El presidente Lourenço tomó posesión del Gobierno bajo la promesa de limpiar la corrupción endémica que ha consumido a este país -convirtiéndolo en uno de los más pobres del mundo- durante las casi cuatro décadas de mandato de José Eduardo dos Santos.

Pese a tratarse del segundo mayor productor de petróleo de África, el índice de desarrollo humano de la ONU 2019 -que combina datos económicos, educativos y de esperanza de vida-, sitúa a Angola en el puesto 149 de 189; por detrás de países como Iraq o Libia. EFE