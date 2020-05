Isabel II conmemora el 75 aniversario del fin de la II Guerra Mundial

Londres, 8 may (EFE).- La reina Isabel II encabeza hoy las celebraciones en el Reino Unido por el 75 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, con un discurso televisivo que culminará una jornada de festejos organizados en confinamiento por la pandemia del coronavirus.

La soberana, que el pasado 21 de abril cumplió 94 años, se dirigirá a la nación en un discurso pregrabado desde el castillo de Windsor (afueras de Londres), que será emitido por la cadena pública BBC a las 20.00 GMT, la misma hora del mismo día en que lo hizo su padre, el rey Jorge VI, en 1945.

Aparte de sus mensajes anuales por Navidad, este será solo el sexto discurso televisado que ofrece la monarca en su reinado de 68 años, lo que indica la excepcionalidad de los tiempos actuales, con el encierro impuesto por la pandemia.

Cuatro de estos discursos han sido en momentos de crisis o duelo nacional: durante la guerra del Golfo en 1991, tras la muerte de la princesa Diana en 1997 y la de la Reina Madre en 2002 y uno el 5 de abril para animar a los británicos a luchar contra el virus.

Otro discurso conmemoró su Jubileo de Diamantes en 2012 y el de esta noche marcará la victoria aliada en Europa tras la II Guerra Mundial.

Los actos del 75 aniversario de la Capitulación del Tercer Reich se harán en confinamiento e incluirán dos minutos de silencio a las 10.00 GMT encabezados por el príncipe Carlos, heredero al trono, y su esposa Camilla, así como un mensaje en vídeo a los veteranos del conflicto del primer ministro conversador, Boris Johnson.

Carlos leerá también extractos del diario de su abuelo, Jorge VI, donde reflexiona sobre la rendición nazi y se emitirán en la BBC momentos del discurso de la victoria del primer ministro de la época, Winston Churchill.

Aviones militares sobrevolarán Londres, Cardiff, Edimburgo y Belfast, mientras se anima a los británicos a organizar fiestas con té y dulces en casa, y después del discurso de la Reina se prevé que muchas personas salgan a los portales o balcones a cantar 'We will meet again', de Vera Lynn, canción famosa durante la guerra. EFE