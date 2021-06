Isabela Merced: 'Somos mezcla de culturas, pero no hay que perder las raíces'

Javier Romualdo

Los Ángeles (EE.UU.), 2 jun (EFE).- Isabela Merced, uno de los talentos emergentes más importantes de Hollywood, ha unido fuerzas con la mexicana Eiza González en 'Spirit Untamed', una película animada sobre una joven latina que busca sus raíces en Estados Unidos.

'Ahora que el mundo es una mezcla de culturas, estas historias son más comunes, es algo que siempre pasa con los hijos de inmigrantes, tienen que asimilar la cultura donde viven pero sin perder las raíces', explica a Efe la actriz peruano-estadounidense.

Merced pone la voz a la protagonista Miguelita Fortuna, conocida como 'Lucky', una joven huérfana que durante un verano en el sur de EE.UU. descubre que su madre fue una estrella del rodeo. Y gracias a su nueva amistad con un caballo llamado Spirit conecta con sus raíces familiares.

'Tengo mucho en común con el personaje porque yo crecí en EE.UU. pero mi mamá es peruana. Antes hablaba más español que inglés, luego entré en la escuela... hablé más inglés y me ajusté a esta forma de vida. Pero mantengo mi conexión con Perú y mi familia que aún vive allí', asegura.

La actriz de 19 años se ha labrado un espacio en Hollywood gracias personajes biculturales como el de 'Dora the Explorer' en la película que protagonizó junto a Eugenio Derbez y Eva Longoria.

'Spirit Untamed', que se estrena en cines este viernes, se basa en la serie de Netflix 'Spirit Riding Free', que a su vez recuperó parte de la trama de la película de 2002 'Spirit: Stallion of the Cimarron', nominada al Óscar a mejor cinta de animación.

'Pero esta es una generación completamente diferente', añade Merced sobre el giro latino de la trama.

'EIZA GONZÁLEZ SIEMPRE ME HA AYUDADO'

La actriz, que también ha lanzado varias canciones propias, interpreta además el tema principal de la banda sonora, 'Fearless Valiente', junto a la mexicana Eiza González, una de las estrellas hispanas más reclamadas en la actualidad.

'Eiza es muy amiga y me ha apoyado en toda mi carrera, la conocí con 16 años cuando empecé en este mundo', señala Merced.

Becky G, otra abanderada de la cultura latino-estadounidense, canta el segundo tema de la banda sonora, 'You Belong'.

'El mundo latino en Hollywood latino es muy pequeño, hay muy pocos en la industria, si hay una audición siempre veo a las mismas personas', señala.

SU PRÓXIMO PROYECTO CON GLORIA ESTEFAN Y DIEGO BONETA

Y este no es el único proyecto que ha reunido a Merced con sus compañeros latinos, pues pronto rodará la versión hispana de 'Father of the Bride' junto a estrellas como Gloria Estefan, Diego Boneta, Andy García y Adria Arjona.

'Trabajar con los latinos siempre es una fiesta y son muy amables, no puedo esperar más para poder hablar de mi personaje', reconoce.

Spencer Tracy, Elizabeth Taylor y Joan Bennett protagonizaron la comedia original estrenada en 1950, que años más tarde, en 1991, contó con un popular 'remake' en el que Steve Martin encarnaba a un padre que se resistía a ver cómo su hija se casaba con el amor de su vida.

Antes de este esperado proyecto, Merced estrenará este verano 'Sweet Girl' en Netflix, un thriller en el comparte pantalla con Jason Momoa, Manuel Garcia-Rulfo y Adria Arjona.

La joven asegura que además ha pasado la cuarentena escribiendo nueva música que tiene previsto publicar 'muy pronto' tras el éxito de 'Don't Go', su tema junto a la protagonista de 'Elite' Danna Paola. EFE