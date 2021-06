Isak, al margen de los elogios y de los rumores, pero lleno de confianza

Copenhague, 21 jun (EFE).- El delantero sueco de la Real Sociedad Alexander Isak se mostró este lunes ajeno a los elogios y los rumores que lo vinculan con otros equipos, y, aunque admitió que está deseando marcar su primer gol en la Eurocopa, dijo estar lleno de 'confianza'.

'Es muy divertido recibir elogios, es positivo que se te reconozca, pero el foco está en que hemos empezado bien el torneo como equipo. No me afectan todas las expectativas, al menos no de forma negativa', dijo en rueda de prensa en la concentración sueca en Gotemburgo (oeste).

Isak remarcó: 'Claro que quiero marcar mi primer gol, pero si ganamos, me da un poco igual'.

Los 17 goles anotados este año con la Real han sido importantes para reforzar su confianza, y aunque dijo sentirse 'halagado' por los rumores, no les presta demasiada atención.

'No es la primera vez en mi carrera que se escribe sobre mí. Nunca me ha influido', afirmó el jugador, cuyo rendimiento ha destacado en esta Eurocopa. 'Me ha impresionado, ha hecho cosas que nunca antes le había visto hacer', señaló su compañero Dejan Kulusevsi.

Kulusevski, que estuvo aislado una semana del grupo por dar positivo por coronavirus al igual que el mediocentro Mattias Svanberg, reconoce que fue 'difícil' tener que ver el primer partido contra España desde casa.

El jugador del Juventus, que ya había pasado la enfermedad meses atrás, admitió que quizás tenía que haber sido 'más prudente' cuando cenó con su pareja y unos amigos que aparecieron por sorpresa durante los tres días libres antes de la concentración, si bien recordó que no fue ahí donde se contagió.

'Estoy bien, mi cuerpo ha reaccionado bien. No es fácil pasar del sofá a la concentración, pero estoy listo para jugar', dijo.

Svanberg, admitió lo 'duro' y 'difícil de creer' que supuso dar positivo por coronavirus cuando no tenía síntomas y recordó que no es seguro al cien por cien que lo contagiase Kulusevski. 'Pero si fuese así, no hay ningún mal rollo', declaró.

Suecia, primera en el grupo E con cuatro puntos, roza el pase a octavos, a falta del último partido contra Polonia, que sí está obligada a ganar.

'Tenemos la ambición de quedar primeros, así que tenemos que ganar', afirmó Isak, que cree que el encuentro contra España fue 'un poco especial' y que el referente debe ser la segunda parte contra Eslovaquia. 'Espero que tengamos más la pelota y juguemos con más paciencia para crear ocasiones', dijo.

Durante el entrenamiento de hoy de Suecia, el mediocentro titular Albin Ekdal no participó y se ejercitó por su cuenta después de sentir unas molestias, informó la Federación Sueca.

Ekdal, que tiene un amplio historial de lesiones musculares, ya fue duda antes del partido contra España, pero al final acabó saliendo como titular. EFE