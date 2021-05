Isak: 'España es España y claro que es la favorita, pero tenemos opciones'

Copenhague, 26 may (EFE).- El delantero sueco de la Real Sociedad Alexander Isak otorgó este miércoles a España, con la que Suecia debutará en la Eurocopa el 14 de junio en La Cartuja, el papel de favorita, pero cree que su selección tiene posibilidades.

'España es España y claro que es la favorita, pero tenemos opciones. Tenemos que ir a Sevilla a hacer un muy buen partido', dijo el jugador en rueda de prensa en la concentración de Suecia en Båstad (sur).

Isak resaltó que la lista de Luis Enrique incluye a muchos nuevos jugadores con respecto a anteriores convocatorias, pero todos ellos de nivel y que vienen de hacer una buena temporada.

El joven atacante sueco se mostró lleno de confianza y 'listo' para ser titular después de una notable temporada con su equipo, en la que ha anotado 17 goles, convirtiéndose en el sueco que más tantos ha marcado en una temporada en la liga española, por encima de Zlatan Ibrahimovic.

'Es evidente que es divertido hacer historia de esa forma, pero no es que saliera a hacer goles pensando en batir el récord. Quiero marcar en cada partido porque es mi trabajo', afirmó.

Isak considera que ha evolucionado mucho esta temporada y se ha asentado como titular en su equipo, por lo que llega en gran forma y 'completamente preparado' para la Eurocopa.

Su buen rendimiento ha despertado el interés de otros equipos, pero Isak prefiere concentrarse en la selección.

'No pienso mucho en eso. Saben que estoy muy contento con el club y que me encuentro muy bien allí. Ya veremos qué pasa las próximas temporadas. Les he dicho que mi foco ahora está en la selección', declaró el delantero formado en el AIK Solna.

El tercer día de la concentración sueca en Båstad permitió sumar a más jugadores a los entrenamientos, a falta del central Victor Nilsson Lindelöf, que juega hoy la final de la Liga Europa con el Manchester United, y del también zaguero Pontus Jansson, que este fin de semana lucha con el Brentford por subir a la Premier League.

Los laterales izquierdos Martin Olsson y Ludwig Augustinsson y el central Filip Helander continúan recuperándose de diversos problemas físicos, lo que ha hecho que el seleccionador Jan 'Janne' Andersson haya llamado a la concentración a Pierre Bengtsson y Joakim Nilsson como sustitutos temporales. EFE