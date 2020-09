Isidre Esteve disputará el Dakar con 'Toyota Hilux Overdrive'

Madrid, 29 sep (EFE).- El español Isidre Esteve participará en el Rally Dakar 2021 a los mandos de un Toyota Hilux Overdrive, el 4x4 más competitivo que jamás ha pilotado, en su sexta participación en coches con el reto de plantar cara a los mejores.

El Toyota Hilux V8 es uno de los vehículos más competitivos y fiables de cuantos participan en el Dakar, como indican los brillantes resultados que ha logrado en las últimas cinco ediciones, en las que destaca el triunfo de 2019.

'Es el vehículo con el que sueñan todos los pilotos del Dakar. Desde que empecé a dar mis primeros pasos en coche me dije que no pararía de esforzarme hasta pilotar algún día una máquina así y_ ¡por fin lo he conseguido!', confiesa feliz Isidre Esteve.

'Me siento muy feliz porque por fin veré cumplido mi sueño de competir con el mejor coche del Dakar', reconoce el piloto de Oliana, que contará nuevamente con su copiloto Txema Villalobos y una amplia infraestructura.

'El Toyota es un 4x4 puntero que cuenta con el respaldo de Toyota España y Overdrive, es decir, que tendré a los mejores a mi lado, con el mejor coche, los mejores patrocinadores (Repsol, MGS Seguros, KH-7 y Toyota España) y una gran calidad humana a mi lado', destaca.

El coche es un motor de ocho cilindros en forma de 'V' prototipo de 350 caballos de potencia, con chasis tubular desarrollado y construido en Suráfrica con el apoyo de Toyota y especificaciones del Dakar realizadas por Overdrive en Bélgica.

'Quiero destacar el trabajo de Overdrive en poner a punto el coche y el de Guidosimplex Italia para instalar los mandos en el volante', subraya Esteve que necesita de esa tecnología extra para frenar, acelerar, desembragar y cambiar con las manos, como consecuencia de su lesión medular y del que destaca que 'es sensacional; fácil de llevar y con un gran par motor. Entrega mucha potencia a bajas revoluciones y eso hace que sea muy manejable en cualquier tipo de superficie y su comportamiento en pista es muy previsible y nos permitirá ir más rápidos que nunca'.

El debut oficial del Toyota Hilux pilotado por Isidre Esteve con los colores del Repsol Rally Team se producirá la próxima semana con motivo del Andalucía Rally (del 7 al 10 de octubre). EFE