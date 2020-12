Isidre Esteve: 'He cumplido mi sueño de poder competir con un gran coche'

Barcelona, 15 dic (EFE).- El piloto español Isidre Esteve y su inseparable copiloto Chema Villalobos afronta su sexto Dakar en coches a los mandos de un Toyota Hilux Overdrive 4x4, que pilotará por primera vez y que para él será, 'como ver cumplido' su sueño de competir 'con un coche de primera línea' y que le permitirá aspirar a estar entre los diez mejores.

'Pilotar este coche es maravilloso por sus sensaciones, su entrega y su potencia. Es el vehículo con el que sueñan todos los pilotos del Dakar. Desde que empecé a dar mis primeros pasos en coche me dije que no pararía de esforzarme hasta pilotar algún día una máquina así y ¡por fin lo he conseguido!', dijo Esteve en una conferencia de prensa telemática.

Asegura que ha puesto 'una gran ilusión en este proyecto' que comparte con sus patrocinadores (Repsol, MGS Seguros, KH-7 y Toyota España) y cree que éste 'puede ser' su año.

El Toyota Hilux del Repsol Rally Team fue embarcado a principio de este mes en Marsella, acompañado de un camión-taller T5, acondicionado también para convertirse en la vivienda de Isidre Esteve durante las dos intensas semanas de carrera que le aguardan.

Además de Txema Villalobos, con Esteve estarán su compañera y preparadora física Lidia Guerrero, y sus tres mecánicos de confianza: David Pigem, Carles Méndez y Albert Soler, que también se trasladarán en un Hilux.

El Toyota Hilux Overdrive es un prototipo con chasis tubular desarrollado y construido en Sudáfrica con el apoyo de Toyota. Posteriormente, el vehículo terminó de adaptarse con las especificaciones Dakar en las instalaciones que Overdrive posee en Bélgica.

El resultado final es una máquina diseñada para afrontar el rally más duro del mundo, basada en el modelo de calle (el pick-up más vendido del mercado y la referencia entre los de su clase).

Es uno de los vehículos más competitivos y fiables, campeón en 2019 con Nasser Al-Attiyah y segundo el año pasado. 'Ahora los mandos de conducción están en el volante y con el cojín inteligente de aire dinámico, con celdas con aire totalmente en movimiento y eso facilita el riego sanguíneo y evita posibles lesiones. Eso hace que me centre solamente en conducir', indica el piloto.

Está dotado con un motor V8 de gasolina de 350 CV y será el primero no diésel con el competirá Esteve. 'Adaptarse de un diésel a un gasolina no es fácil pero hemos trabajado a fondo con los ingenieros y otros pilotos de Toyota para entender el coche y su puesta apunto y lo hemos conseguido', indicó el piloto ilerdense.

Su copiloto Chema Villalobos considera que 'el ritmo que lleva este coche obliga a 'un trabajo de anticipación' al que se han 'adaptado para hacerlo bien'.

'Por primera vez llevaremos un Road Book electrónico y es un cambio que me parece muy bien porque iguala a los equipos punteros con el resto', dijo Villalobos, quien comentó que se trata de un tableta en la que se introducen el recorrido diez minutos antes de salir y allí está toda la información que el copiloto precisa.

El equipo partirá el día 27 y a partir del 3 de enero les espera un recorrido total de 7.646 kilómetros, de los cuales 4.767 serán competitivos en doce etapas.

El protocolo de seguridad por el COVID19 será estricto, el día 26 realizarán un PCR, cuyo resultado tendrán en 11 horas. El día 27 tomarán el avión y serán aislados 48 horas al llegar a Jedda para pasar otro PCR e iniciar la carrera. EFE

