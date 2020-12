Israel continúa por encima de los 1.800 contagios diarios

Jerusalén, 11 dic (EFE).- Israel volvió a situarse el jueves por encima de los 1.800 contagios diarios, alejándose del objetivo de los 500 que pretendía cuando comenzó el confinamiento y tras cerca de dos meses de una cautelosa desescalada.

Las cifras de Sanidad de hoy no son esperanzadoras: 1.865 nuevos contagios y un 2,7% de positivos de los test practicados, aunque estos fueron muchos, cerca de 71.000. La curva de infecciones no solo no se dobla sino que sigue aumentando, aunque lo hace levemente.

La decisión del Gobierno de no imponer el toque de queda en la atención a la festividad judía de Januca se tomó pese al aumento continuo, aunque lento, de los casos, pero con la advertencia de que se podrán imponer nuevas restricciones, incluso un nuevo confinamiento general, si las cifras no mejoran y se alcanzan los 2.500 contagios diarios o la tasa de reproducción (actualmente del 1.26) alcanza el 1.32.

'Vemos lo que está sucediendo en Europa. Tragedias. Vemos lo que está sucediendo en Estados Unidos. Tragedias. No debemos confiarnos antes del final', alertó el jueves el primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Israel ha anunciado que la campaña de vacunación empezará el próximo 27 de diciembre, tras recibir esta semana los primeros cargamentos de Pfizer, y planea inocular hasta 60.000 personas por día. Estas recibirán un 'pasaporte verde' que les permitirá saltarse algunas de las restricciones para contener la pandemia.

Según el digital Times of Israel, Sanidad está valorando imponer restricciones de viaje, o de participación en eventos o actos culturales a las personas que se nieguen a vacunarse, e incluso vetar el trabajo en las UCI o en zonas de pacientes COVID-19 a los sanitarios que lo rechacen.

Israel registra desde hace semanas un progresivo aumento de infecciones y, aunque está lejos de los 9.000 contagios diarios que alcanzó en septiembre, las autoridades han alertado sobre la posibilidad de que el país esté ante una tercera ola.

Desde marzo, Israel, con nueve millones de habitantes, acumula más de 351.000 casos y 2.962 muertos por la covid-19. EFE