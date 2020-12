Israel supera los 3.000 muertos por coronavirus y sigue sin doblegar la curva

Jerusalén, 14 dic (EFE).- Israel, con unos 9 millones de habitantes, superó este lunes los tres mil fallecidos por coronavirus y sigue sin lograr doblegar la curva, registrando por encima de los 1.700 contagios diarios.

La Sanidad israelí informó hoy de 1.720 positivos en las últimas 24 horas, un 3,4 por ciento de los tests realizados, y elevó la cifra de muertos por la pandemia a 3.003 desde marzo.

El total de infectados se acerca ya a 360.000, con más de 17.000 casos activos en estos momentos, pero el número de casos graves es manejable por los hospitales: 383, de los que un centenar están conectados a respiradores.

El número de reproducción sigue sin bajar de uno, situándose entre un 1,15 y un 1,2, informó el digital Times of Israel, por lo que se prevé que este mismo mes puedan alcanzarse los 2.500 contagios diarios, cifra que el Gobierno se fijó para imponer de nuevo severas restricciones.

Las autoridades han alertado de la posibilidad de una tercera ola, e incluso temen que pueda tener que decretarse un tercer confinamiento nacional.

Mientras, Israel se prepara para empezar de forma inminente la campaña masiva de vacunación, después de que las primeras dosis de Pfizer llegasen la semana pasada. La inoculación podría comenzar este mismo domingo y alcanzar a más de 82.000 personas por día.

'PASAPORTES VERDES' PARA LOS VACUNADOS

Sanidad ha informado de que dará a los vacunados un 'pasaporte verde' que les permitirá no someterse a las restricciones que se vayan imponiendo. Se valora la posibilidad de que tengan acceso a actividades y eventos que estarán vetadas para quienes no se vacunen, como ir al teatro o comer en restaurantes, o que no se les pidan pruebas para volar ni se les exija hacer cuarentena cuando hayan estado expuestos a un positivo.

De esta forma, Sanidad trata de incentivar la vacunación y vencer las reticencias de parte de la población, que teme que las actuales vacunas puedan ser aún inseguras.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que sería el primero en ser vacunado, para animar a los ciudadanos a hacerlo. EFE