Italia acoge 10 refugiados con primer corredor humanitario tras confinamiento

Roma, 16 jul (EFE).- Italia ha acogido hoy a diez refugiados que se encontraban en el campo de Moria, en la isla de Lesbos, y que han viajado al país por el primer corredor humanitario organizado tras el cierre de las fronteras como consecuencia de la crisis del coronavirus.

La iniciativa ha sido organizada por la Comunidad católica de San Egidio, la Limosnería apostólica, y las autoridades de Italia y de Grecia.

'La acogida de estos 10 refugiados hoy es un estímulo para que, en tiempos de confinamiento, el resto de países de la Unión Europea no se olviden de que hay un pueblo olvidado, que está a las puertas de Europa y del que Lesbos es su símbolo', explicó a Efe el fundador de la Comunidad de San Egidio, Andrea Riccardi.

Riccardi explicó que ahora esta comunidad católica ayudará a estas personas a integrarse en la sociedad con programas de idiomas, como han hecho anteriormente con los otros 57 refugiados que han llegado a Italia con este mecanismo.

Los primeros lo hicieron el 16 de abril de 2016, cuando viajaron en el mismo avión con el que el papa regresó a Roma de su histórica visita a Lesbos.

Estos diez últimos refugiados pertenecen a cuatro familias, que no pudieron salir en diciembre pasado de Lesbos por distintas razones y que después fueron bloqueadas por la pandemia del coronavirus, que exigió a los países europeos, como Italia o España, imponer el confinamiento nacional durante semanas.

'Soy una refugiada que he venido desde Grecia, donde he estado durante dos años, en un campo de refugiados. La situación para quienes viven en Grecia no es buena', relata Razieh Gholami, madre de Eshan Khavari (4 años) y Sajad Khavari (10 años) y esposa de Mohammad Khavari.

Los llamados 'corredores humanitarios' es un proyecto impulsado por la Comunidad católica de San Egidio, la Federación de las Iglesias evangélicas y la Iglesia Valdese, que ofrece a estas personas que huyen de sus países en conflicto vías legales y seguras para llegar a Europa, para evitar así que se pongan en manos de traficantes de personas.

Hasta el momento, más de 3.000 refugiados de Oriente Medio y África han llegado a Europa gracia a este sistema, según cifras de la Comunidad de San Egidio. EFE