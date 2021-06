Italia apuesta porque la UE se reúna con Putin y muestre su fortaleza

Bruselas, 25 jun (EFE).- El primer ministro italiano, Mario Draghi, apostó hoy en la cumbre de Bruselas porque los Veintisiete se reúnan con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y muestren su unión y su fortaleza, aunque algunos socios, en especial los países nórdicos, enfriaron esa posibilidad.

'Yo he pedido que se hiciera (la reunión), porque los países europeos tienen que estar orgullosos de la fuerza que muestran cuando hablan todos juntos. Otros países, en particular los nórdicos, pero no solo, por su cercanía, porque tienen otros intereses, han aparcado por el momento este encuentro', dijo Draghi en la rueda de prensa posterior a la cumbre.

El primer ministro italiano dijo que en los próximos días se verá qué sucede, si se puede celebrar en un formato del Cuarteto de Normandía (Rusia, Ucrania, Francia y Alemania).

Los países de la UE también hablaron sobre migración, pero no se llegó a un acuerdo sobre recolocación. No obstante, el mandatario italiano dijo sentirse satisfecho de que en la agenda se incluyera este tema, que ha estado ausente, dijo, en los últimos tres años.

'Mi intención no era llegar a un acuerdo sobre colocación', sostuvo, al tiempo que argumentó que el pacto al que se llegue 'no puede estar basado solo sobre recolocación obligatoria de migrantes porque no será aceptado'.

'Tendrá que ser un acuerdo de tipo bilateral o trilateral y de eso estamos hablando', y tendrá que atajar 'las causas de la migración, apoyar a los refugiados', que ayude a los países a gestionar los flujos, 'que luche contra el tráfico de personas, que refuerce las fronteras', respete 'las competencias nacionales y asegure el regreso y la readmisión' de los que no tengan derecho de asilo.

'El consejo europeo condena el intento de terceros países de instrumentalizar a los migrantes por razones políticas', sostuvo.

Otros temas tratados fueron la situación epidemiológica, la necesidad de seguir manteniendo la atención para evitar mayores contagios, una reforma de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), de la que Draghi no quiso dar detalles, y la unión bancaria, aunque el expresidente del Banco Central Europeo dijo que no hubo acuerdo en seguir avanzando 'por dos aspectos, uno relacionado con los depósitos y otro con los vínculos que se quieren poner a las carteras bancarias invertidas en títulos de estado'. EFE