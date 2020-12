Italia arresta a dos extrabajadores de Leonardo por piratear información

Roma, 5 dic (EFE).- La Justicia italiana ha arrestado a dos personas que trabajaron en la compañía italiana especializada en defensa y en el sector aeronáutico Leonardo por supuestamente piratear información confidencial entre 2015 y 2017.

Leonardo matizó hoy en un comunicado que los arrestos se han producido después de que la propia compañía diera la voz de alarma y ha asegurado que la información estratégica clasificada no se encontraba en los ordenadores afectados.

La empresa italiana ha afirmado que se trata de un ex colaborador que no es empleado de Leonardo y un empleado no ejecutivo de la compañía.

Leonardo, que tiene una gran división de ciberseguridad de la que la OTAN es uno de los clientes, se ha dicho parte perjudicada en este asunto y ha garantizado que brindará la máxima cooperación para permitir que se esclarezca lo sucedido.

La Justicia italiana acusa a los dos extrabajadores de supuestamente infectar con un virus 94 ordenadores para extraer información clasificada de valor significativo para la empresa con fines ilícitos que aún se están investigando. EFE