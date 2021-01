$!Italia denuncia farmacéuticas le entregan menos vacunas de las pactadas

El comisario nombrado por el Gobierno italiano para gestionar la pandemia, Domenico Arcuri, denunció que se han recibido 300.000 vacunas menos de la que se habían pactado y anunció que también la farmacéutica Moderna prevé un recorte en las entregas.

“Después de Pfizer y Astrazeneca, también Moderna nos acaba de informar de que para la semana del 9 de febrero de las 166.000 dosis previstas entregará 132.000, un 20 % menos”, anunció Arcuri en rueda de prensa

Para el comisario, con esta noticia “el asombro, la preocupación y el desánimo aumentan”, pues “ahora casi todos los días las previsiones sufren una corrección”.

“A Italia le faltan al menos 300.000 dosis de vacunas que deberíamos haber recibido y no hemos recibido. Esperamos que los proveedores respeten los compromisos asumidos por todos aquellos que no lo están haciendo y no lo han hecho. La vacuna no es una bebida ni un merienda: es el único antídoto para salir de una noche que dura ya un año y no se puede bromear cuando se trata de salud de las personas”, denunció.

“No se debe hacer propaganda, quejarse o hacer anuncios y promesas. Se deben entregar las vacunas pactadas en los contratos”, agregó.