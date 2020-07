Italia es 'cautamente optimista' ante un acuerdo y anima a pensar en futuro

Roma, 20 jul (EFE).- El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, dijo hoy que es 'cautamente optimista' ante la posibilidad de lograr un acuerdo sobre el fondo de recuperación europeo tras la pandemia y animó al resto de países a no 'empañar' una respuesta conjunta.'Esta noche trabajamos hasta el alba y hubo un punto de inflexión aunque debemos ser cautos. Hasta que no se llegue al final no valoramos todas las actualizaciones, pero soy cautamente optimista', avanzó Conte a su entrada al Consejo Europeo de Bruselas, que cumple ya su cuarta jornada. Conte reconoció que en los últimos días algunos países 'han arriesgado con empañar' los objetivos de la cumbre, elaborar un plan para la reconstrucción económica tras la pandemia, en referencia a los conocidos como 'estados frugales', con Países Bajos a la cabeza.'No debemos perder de vista los objetivos. Este plan sirve para impulsar a Europa, hacerla más competitiva y resiliente. Si nos paramos ahí, en cualquier millón más o menos de una propuesta a otra, eso nos frena y compromete la respuesta', advirtió.

Y agregó: 'Nuestros ciudadanos, de todos los países, no nos lo permitirán. No es solo una cuestión de mercados financieros'.Conte aseguró que tras 'los duros debates' de los últimos días, 'el clima ha cambiado' tras la defensa de sus posiciones de países como Italia, España, Portugal, Grecia, Alemania y Francia.'Ha habido un cambio porque hemos hecho comprender claramente que no se puede pensar en sacar adelante una negociación que vaya todo a la baja. Cada día hay un continuo intento de rebajar la apuesta y el alcance de un objetivo, en esto somos inflexibles', subrayó.En cuanto a la petición de dichos países de exigir reformas ligadas a este plan millonario de subvenciones, el primer ministro italiano dijo que eso es competencia de los órganos comunitarios.'No permito que un solo país tenga el monopolio, la posibilidad de un sistema de control y verificación. Eso compete a los órganos comunitarios y en eso no me rindo y no permitiré jamás que ocurra', sostuvo.En su opinión esta respuesta no es solo una cuestión financiera sino que los gobiernos se lo deben a sus ciudadanos por 'la gravedad de las consecuencias de esta crisis'.

'Entiendo que es una negociación compleja, ha habido resistencias, llamémoslo así, pero no es tiempo de tergiversar', atajó.Además avisó de que si el plan de recuperación 'se llena de obstáculos y mecanismos que comprometen su eficacia (...), no servirá de nada', por lo que ha llamado a sus socios europeos a 'asumir su responsabilidad'.'No estamos bromeando, estamos ofreciendo una respuesta europea, desde este punto de vista no se puede bromear más', instó.Por otro lado Conte se mostró partidario de que entre las cláusulas haya una condición climática para las ayudas, tal y como ha defendido el presidente francés, Emmanuel Macron.'Estamos a favor porque este plan, subsidios, préstamos, está todo orientado a realizar velozmente la transición ecológica y digital. Debemos favorecer este cambio verde y digital a favor de las nuevas generaciones', explicó.Y tampoco tiene 'nada que objetar' a la condicionalidad del respeto del Estado de Derecho para acceder a esos fondos. EFE