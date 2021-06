Italia, pendiente de Chiellini y Florenzi

Andrea Montolivo

Roma, 22 jun (EFE).- Ya clasificada para los octavos de final, Italia empezó este martes la preparación del duelo del sábado en Wembley contra Austria, en el que el seleccionador Roberto Mancini tratará de recuperar al defensa y capitán Giorgio Chiellini y al lateral derecho Alessandro Florenzi, ambos con molestias musculares.

Tras sellar la primera posición en el grupo A el domingo con su 1-0 a Gales y disfrutar este lunes de un día de descanso, Italia volvió a entrenar este martes en el centro técnico de Coverciano bajo las órdenes de Roberto Mancini.

El seleccionado 'azzurro' no quiere arriesgar y preparó un plan de recuperación muy blando para Chiellini y Florenzi, quienes no formaron parte del grupo en la sesión de este martes y realizaron ejercicios alternativos.

Chiellini sufrió unas molestias en el muslo izquierdo en el duelo de la segunda jornada del grupo A contra Suiza, acabado 3-0, pero se paró a tiempo y evitó empeorar su lesión.

El cuerpo médico de Italia le ordenó descansar en el encuentro del pasado domingo contra Gales e intentará recuperarle para la cita con Austria.

No corre particular prisa y, en el caso en el que el capitán no esté listo, le sustituirá Francesco Acerbi, quien lo hizo muy bien ante Suiza y Gales.

Tampoco participó en la sesión, abierta a los medios en los primeros quince minutos, Florenzi, lateral del París Saint Germain.

Titular en el partido inaugural, ganado 3-0 a Turquía, Florenzi fue sustituido tras la primera mitad con unas molestias en una pantorrilla y fue remplazado en los dos partidos siguientes por Giovanni Di Lorenzo y Rafael Toloi.

Mancini dio paso a Toloi contra Gales para que Di Lorenzo, jugador del Nápoles, guardara energías y llegara listo para los octavos de final contra Austria.

La selección 'azzurra' trabajó en un ambiente de máxima concentración este martes, al tener claros los peligros que conlleva la cita ante el conjunto austríaco.

Italia saldrá con la presión generada por su condición de favorito y por sus excelentes números, con una racha abierta de once victorias consecutivas sin recibir goles. Logró además igualar su récord de treinta partidos sin derrotas, que resistía desde los años 30 del siglo pasado, cuando Vittorio Pozzo era el seleccionador.

Está llamada a confirmar el buen fútbol practicado hasta este momento y conseguir el billete para los cuartos de final, previstos en julio en Múnich, con la concreta amenaza de cruzarse con Bélgica, número 1 del ránking FIFA.

La única duda que se suma a la incertidumbre sobre las condiciones de Chiellini y Florenzi es la del centro del campo, en el que Mancini deberá elegir entre Marco Verratti y Manuel Locatelli para completar la línea de tres.

Sin dudas sobre Nicoló Barella, del Inter, y Jorge Frello 'Jorginho', cerebro del Chelsea campeón de Europa, Mancini debe decidir si apuesta por los músculos de Locatelli o la técnica de Verratti.

Ambos jugadores se lo han puesto difícil al seleccionador. Locatelli, titular en los dos primeros partidos, fue protagonista con un espectacular doblete a Suiza, mientras que Verratti iluminó el juego 'azzurro' contra Gales, al dar además la asistencia para el 1-0 definitivo.

En Wembley, donde Italia solo perdió una vez en seis partidos, con dos victorias y tres empates, regresará el tridente ofensivo formado por Domenico Berardi, Lorenzo Insigne y Ciro Immobile.

Immobile, Bota de Oro 2020, anotó dos goles en esta Eurocopa, Insigne firmó una mientras que Berardi fue decisivo con grandes jugadas por la banda derecha y una excelente asistencia a Locatelli contra Suiza.

Están listos para sustituirles en la segunda mitad Federico Bernardeschi y Federico Chiesa, el mejor el pasado domingo contra Gales.

Italia seguirá concentrada en Coverciano hasta el próximo viernes, cuando volará a Inglaterra a bordo de un avión chárter en la víspera de la cita contra Austria, que acabó segunda en el grupo C tras ganar a Ucrania este lunes. EFE