Italia suma 2.455 casos mientras los contagios siguen al alza

Roma, 15 jul (EFE).- Italia registró 2.455 nuevos contagios de coronavirus en las últimas veinticuatro horas, casi el doble que el pasado jueves, y contabilizó 9 muertos, informó hoy el ministerio de Sanidad italiano.

Estos datos mantienen la tendencia al alza de las infecciones en Italia, donde la variante delta va ganando terreno, y el total asciende a 4.278.319 casos desde que se desató la pandemia, en febrero de 2020.

Los 2.455 nuevos contagios suponen un aumento de 1.061 casos respecto al mismo día de la semana pasada, cuando se registraron 1.394 infecciones.

Por otro lado, los 9 fallecidos del último día elevan a 127.840 el número de víctimas mortales totales desde el inicio de la emergencia sanitaria.

En cuanto al número de personas con el virus SARS-CoV-2, en la actualidad son 40.900, lo que representa un descenso de 800 positivos respecto a ayer, la gran mayoría aislada en sus casas con síntomas leves o sin ellos.

La presión de los hospitales registró este miércoles un pequeño descenso: los pacientes hospitalizados son 1.242, una reducción de 17 respecto a ayer, de los que 153 requieren cuidados intensivos, 2 más que el miércoles.

La campaña de vacunación avanza y 25,49 millones de personas ya han recibido la pauta completa en Italia, el 47,21 % del total de la población mayor de doce años de edad, e Italia ha administrado en total 59.612.943 dosis.

En estos momentos en Italia solo rige la obligación de mascarilla en espacios cerrados.

'No se puede pensar en nuevas restricciones en esta fase, Italia no se puede permitir un nuevo confinamiento. Hace falta responsabilidad por parte de todos y, en la medida de lo posible, respetar las reglas que nos hemos puesto pero no pensar en más restricciones', afirmó hoy el ministro de Turismo italiano, Massimo Garavaglio.

Sin embargo, algunas regiones, como Lombardía y Liguria, estudian usar el certificado de vacunación también para bares, restaurantes o teatros, como anunció recientemente Francia, una posibilidad que también contempla el comisario para la emergencia sanitaria, el general Paolo Figliuolo, y la ministra de Asuntos Regionales, Mariastella Gelmini. EFE

