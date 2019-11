Italianos Il Volo: Nosotros también escuchamos reguetón

México, 26 nov (EFE).- El objetivo principal de la agrupación italiana de pop lírico Il Volo es hacer llegar a las generaciones jóvenes el amor por el 'bel canto' aunque, según confesaron este martes en Ciudad de México, a ellos también les gusta el reguetón.

'Nosotros no elegimos la música que nos pertenece, ella nos eligió a nosotros. Es una alternativa a toda la música que hay hoy, aunque nosotros también escuchamos reguetón y nos gusta mucho. Hay una canción para cada momento', explicó Gianluca Ginoble, uno de los integrantes.

Éxitos desde ''O sole mio' hasta 'Granada', pasando por 'El Triste' del mexicano fallecido en septiembre José José, son algunos de los 'hits' que hicieron famosos a Gianluca Ginoble, Piero Barone, Ignazio Boschetto, quienes hace diez años iniciaron su carrera con apenas 15 años.

'No es música vieja, es una música clásica, que en italiano significa que nunca va a morir', matizó Barone durante la presentación en México del disco 'Ten years-The best of'.

Este trabajo recopilatorio de su primera década de recorrido, que estará disponible en México a partir de próximo viernes 29 de noviembre, recoge 27 de los temas más emblemáticos del grupo y además incluirá un DVD con el concierto que ofrecieron este verano en Matera (Italia).

Después de una gira por Latinoamérica que incluyó un concierto el pasado septiembre en el Auditorio Nacional de Ciudad de México en el que se sintieron muy cómodos, los tres cantantes continuarán las celebraciones de su décimo aniversario.

Cuando cualquiera les pregunta por sus seguidores más cálidos, dijeron, siempre responden que los mexicanos, ya que son los que los esperan en los aeropuertos y muestran un mayor fanatismo y acogimiento cada vez que Il Volo gira por Latinoamérica.

'Incluso tenemos los mismos colores en la bandera', bromeó Ginoble.

Además, tuvieron la oportunidad de conocer al recientemente fallecido José José y siempre han sentido admiración por él y por otros artistas de la música mexicana como Luis Miguel, con quien les encantaría poder colaborar en alguna ocasión.

Uno de sus grandes apoyos en los albores de su carrera fue Plácido Domingo, por quien sienten un 'profundo agradecimiento' y cariño.

'Plácido es una de las personas más maravillosas que hemos conocido. No nos gusta mucho hablar de 'fake news' aunque toda persona puede decir lo que quiera', comentó Ignazio Boschetto, ante lo que Ginoble añadió que 'la gente es mala y tiene mucha envidia'.

Plácido Domingo ha sido acusado de acoso sexual y de chantaje a cambio de trabajo por parte de varias mujeres, acusaciones que él mismo tachó de inexactas aunque dijo que creía que todas sus 'interacciones y relaciones siempre eran bienvenidas y consensuadas'.

Una de las críticas más recurrentes que recibe esta agrupación es que son similares al grupo Il Divo, que también se enmarca en el 'crossover' clásico, ante lo que ellos únicamente respondieron que se sienten 'felices de que personas que no son italianos canten 'bel canto''

'Nosotros somos italianos y sentimos la necesidad de cantar lo que es nuestro y hacemos todo en una manera fresca porque somos jóvenes', detalló Barone. EFE