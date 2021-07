Iván Córdoba apunta a la paciencia como clave en proceso de Inzaghi con Inter

Jorge Gil Ángel

Bogotá, 25 jul (EFE).- El colombiano Iván Córdoba es una voz autorizada en el Inter de Milán y es por ello que apunta a la paciencia como factor clave en el nuevo proceso que empieza esta temporada el club bajo la dirección de Simone Inzaghi, que asumió las riendas del equipo en medio de una delicada situación económica.

'Viene la duda con el (nuevo) técnico porque es diferente seguir un proyecto con (Antonio) Conte, que ya tenía toda la situación en las manos a uno con un técnico con una idea diferente, con una forma de trabajar diferente. Entonces hay que ser un poco pacientes y espero que le vaya bien', dice el exfutbolista en una entrevista con Efe en Bogotá, donde presenta su libro autobiográfico 'Retrato de un luchador' (Penguin Random House).

Córdoba, que vistió los colores del club lombardo desde 1999 hasta 2012 cuando se retiró, advierte que la situación financiera del club 'es muy difícil', especialmente tras haber ganado la Serie A luego de 11 años de sequía, y lamenta que el 'Nerazzurri' se haya visto obligado a vender al marroquí Achraf Hakimi al PSG.

'Se habla de que quieren vender a Lautaro Martínez, pero es complicado porque vos habías luchado tanto hasta ganar y cambias al técnico porque no se quiere quedar y las condiciones económicas no soportan la idea de querer seguir siendo protagonistas', asegura.

UNA COLOMBIA PROMETEDORA

Córdoba, que hoy es copropietario del Venezia que jugará esta temporada la Serie A tras 20 años, también valora lo que hizo Colombia en la Copa América de Brasil, en la que los cafeteros fueron semifinalistas y dejaron 'muy buenas esperanzas e ilusiones' para las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

'Vimos un grupo que luchó, que no aflojó nunca, que nunca renunció -así fuera perdiendo o en un partido difícil- a buscar el resultado que le permitiera ganar', destaca Córdoba sobre el equipo de Reinaldo Rueda.

Justamente la Copa América supone para Córdoba, de 44 años, el recuerdo más feliz de su carrera: el gol anotado en la final de la edición de 2001 ante México en Bogotá y que le dio a la selección de mayores su único título.

'Yo siempre voy a seguir muy orgulloso de ese título para nuestro país, que además fue en un momento muy difícil a nivel social en Colombia', asegura el también exjugador de San Lorenzo de Almagro y Atlético Nacional, que se refiere a la crisis de seguridad que vivía la nación andina en esa época.

INCOHERENCIA DE LA CONMEBOL

Córdoba fue crítico con el manejo que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) le dio a la organización de la Copa América de este año, que se iba a celebrar en un principio en Colombia y Argentina, y acusa al organismo regional de tener 'falta de proyección'.

'Hubo una carencia demasiado grande por parte de Conmebol porque no es posible que después de que tiene una Copa América ya programada y sabe en las condiciones en que están los diferentes países, en último momento resuelva que no se hace en Argentina ni Colombia sino en Brasil, uno de los países donde más contagiados hay, entonces no tiene sentido, no son congruentes', asegura.

Córdoba también advierte que el organismo regional no tiene en cuenta a los aficionados, pues 'sin ellos no es fútbol, es fútbol a la mitad'.

'Son los que te alientan, uno no puede vivir sin los hinchas, entonces mientras que no se le dé la importancia y el respeto que se merecen no va a haber espectáculos bonitos como lo que vivimos acá en El Campín en la Copa América de 2001', afirma.

ROBERTO MANCINI, UN MAESTRO 'MUY ESPECIAL'

Una de las mejores etapas de la carrera de Córdoba sucedió entre 2004 y 2008 cuando el Inter de Milán estuvo dirigido por Roberto Mancini, el seleccionador que este mes llevó a la gloria a la selección italiana en la Eurocopa.

El colombiano, que en su libro confiesa que 'Mancio' quiso llevarlo al Manchester City, le hizo 'una fuerza enorme al profe Mancini' porque fue 'muy especial, un técnico que me dio demasiada confianza'.

Tan buena era su relación que en el verano de 2005, el entonces entrenador del Inter, que estaba buscando un compañero de zaga para el colombiano, le preguntó a quién quería fichar para que jugara a su lado.

'Yo le dije que a mí me gustaría mucho jugar con Mario Yepes porque yo me conozco de memoria con él. Y me dijo que íbamos a tratar de ver cómo lo contratamos', relata.

Sin embargo, señala, que 'por esas circunstancias de la vida en ese momento el club se dio cuenta que Walter Samuel no estaba andando bien y el Real Madrid lo daba muy fácil, en préstamo, y el Inter ahí lo agarró'.

Desde ese momento, Córdoba hizo una buena dupla con Samuel y fue uno de los protagonistas de una era dorada del club lombardo que se cerró con el título de la Serie A, la Champions League y la Copa de Italia en la temporada 2009-2010. EFE

