Iván Duque: El cambio climático es el mayor reto 'de nuestra existencia'

Glasgow (R. Unido), 2 nov (EFE).- El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo en la cumbre del clima de la ONU COP26 que 'la crisis climática que afrontamos es el reto mas grande de nuestra existencia' porque implica 'más desastres naturales, más inundaciones, ascenso del nivel del mar, erosión costera, destrucción de glaciares y nevados, y el aumento de las temperaturas'.

Así lo aseguró Duque durante su intervención en el segmento de alto nivel para jefes de Estado y de Gobierno de la COP26, que se está desarrollando en la ciudad escocesa de Glasgow, Reino Unido, donde señaló que 'Colombia es uno de los 20 países mas amenazados por la crisis climática'.

Duque explicó que 'por ello tenemos que actuar ya; el mundo no espera nada menos que determinemos con claridad que no vamos a retroceder' ante la crisis climática.

'Es muy importante hacer referencia a que no puede haber disputas entre países, no pueden presentarse manifestaciones de desconfianza entre nosotros' porque 'no hay planeta B'.

El presidente de Colombia dijo en su discurso que 'este debe ser el momento de que digamos ya basta de discursos vacíos' para 'darle esperanzas a las generaciones que reclaman lo mejor de nosotros'.

El anuncio más destacado que el presidente Duque realizó ante la COP26 es que su país 'reducirá las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en un 51 % para el año 2030 y que alcanzará 'la neutralidad de carbono en 2050', a pesar de que 'Colombia representa tan solo el 0,6 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)' del mundo.

Además, Duque señaló también 'con orgullo' que ha suscrito el 'compromiso de tener el 30 % de nuestro territorio como áreas protegidas para 2030', pero que no van a esperar a esa fecha porque 'en 2022 alcanzaremos ese objetivo'.

Aseguró que su país ha 'multiplicado por 100 veces' su capacidad instalada de energía renovable no convencional y que bajo su mandato sembraron '120 millones de árboles que estarán siendo efectivos en diciembre' de este año, para 'cumplir la meta de los 180 millones de árboles que nos propusimos como objetivo para agosto de 2022'. EFE

