Iván García Cortina estudia ofertas y espera decidir antes del Tour

Redacción deportes, 8 jul (EFE).- El español Ivan Garcia Cortina (Bahrein-McLaren), uno de los corredores con más proyección del pelotón español, se encuentra barajando diferentes opciones de futuro y espera tomar una decisión antes del Tour de Francia, prueba en la que espera tomar la salida el 29 de agosto en Niza.

El gijonés, de 24 años, es un corredor que se encuentra en la agenda de varios equipos y sus planes los ha explicado en Biciciclismo.

'Tenía la intención de esperar al Tour de Francia para decidir allí, que la carretera mandase, pero la actual circunstancia ha cambiado la situación y si espero al Tour va a ser muy tarde, por lo que estamos, junto a mis representantes, que son Egoi Martínez y Ángel Edo, hablando con los equipos y barajando diferentes opciones, aparte del Bahrain, lógicamente'.

Su situación es idónea por edad y por haber ganado ya esta temporada una etapa en la París Niza.

'Tuve la suerte de ganar antes del confinamiento y eso supone que no tengo la temporada en blanco, no me puedo quejar',

Sobre las pruebas que afrontará en los próximos meses, García Cortina señala que aún no ha tomado una decisión definitiva.

'Creo que empiezo en la Strade Bianche y San Remo, luego haremos una concentración en Envalira, en altura, al que viene Pello Bilbao y, en teoría, el equipo del Tour. Estoy en la lista del Tour pero no hay nada cien por cien seguro'.

El clasicómano español espera correr el Tour y descarta en principio Giro y Vuelta,

'Giro y Vuelta lo dudo mucho porque coinciden con la París Roubaix, así que espero no hacerlas, y el Tour sé que estoy en la lista'.

' Yo estaría encantado de ir al Tour, sobre todo con Mikel Landa este año, para poder ayudar e ir con él a tope, pero no depende de mí, no soy el que decide', dice Cortina en Biciciclismo.

Aunque debido a la pandemia 'hace mucho tiempo' que García Cortina no comparte entrenamientos con Mikel Landa, el asturiano confía en las posibilidades y calidad de su compañero alavés.

'Hace mucho que no le veo, pero antes de la pandemia, cuando coincidí con él le vi bien. Creo que está bastante centrado y concienciado para ir a por el Tour de este año y ojalá que salga todo bien'. EFE