Iván Raña: 'Me encantaría poder hacer el Dakar algún día'

Adrian R. Huber

Pontevedra, 13 oct (EFE).- El gallego Iván Raña, primer español que ganó el Mundial de triatlón (en 2002, en la localidad mexicana de Cancún), que compagina el deporte olímpico que une la natación con el ciclismo y la carrera a pie con los rallys, declaró a EFE en Pontevedra que 'algún día' le 'encantaría poder hacer el Dakar'.

Raña, asimismo doble campeón de Europa (2002 y 2003) y dos veces quinto en Juegos Olímpicos (en los de Sydney 2000, en Australia; y en los de Pekín 2008), disputó este sábado en Pontevedra el I ProTour de triatlón, que se adjudicó el mallorquín Mario Mola, triple campeón del mundo.

Nacido hace 40 años en Ordes (Coruña) y centrado desde hace siete en la larga distancia y el Ironman, Raña, que acaba de salir de una lesión que le tuvo parado más de dos meses, no se pudo clasificar para la final, en la que Mola se impuso por delante de otros dos gallegos: el vigués Antonio Serrat y el ferrolano Javier Gómez Noya, el único quíntuple campeón mundial de la historia.

'Son mis dos pasiones grandes, pero como el automovilismo no lo puedo hacer todos los días, parece que me gusta aún más, a pesar de que el día a día del triatleta es lo que más me motiva, aun', explicó a Efe Raña.

'Me encantaría algún día correr poder hacer el Dakar o una carrera parecida. Hago rallys, suelo hacer cinco o seis carreras al año; y aún me queda una éste, el San Froilán, en Lugo, que es una prueba de un solo día', añadió.

'Tengo contacto con el mundillo y me gustaría competir, no para disputar, pero más bien para rodar y conocer los tramos; conocer los coches, ponerlos a punto y poder sentirlos', manifestó el campeón gallego.

'Le escribí el otro día a Carlos Sainz; siempre que estoy en Madrid me gusta pasar a verlo. Es uno de mis ídolos de la infancia, al igual que lo era Miguel Induráin, por ejemplo', dijo.

'Cuando le escribí, Sainz, acababa de ganar una de las etapas del Rally de Marruecos. En Madrid paso por su gimnasio y mantengo largas charlas sobre coches con su hermano, también', explicó Raña, que también opinó acerca de la posibilidad de que el doble campeón mundial de Fórmula Uno Fernando Alonso compita, en enero, en el Rally Dakar, que por primera vez se disputará en Arabia Saudí.

'Fernando es un tío muy listo. Es capaz de analizar todo; y se está poniendo al día muy rápido. Se adapta mucho más deprisa que otra gente, porque está acostumbrado a estudiarse muy bien todo lo que hace', indicó a Efe Raña.

'Ya ha hecho algún 'resultadillo' por ahí bueno; en Marruecos tuvo problemas, algún pinchazo y alguna salida de pista por culpa del 'road book'. Pero yo le veo capaz de todo', afirmó.

'Sí que igual le falta algo de experiencia, como dice él. Yo nunca he corrido eso, pero supongo que será como cuando me pasé al ciclismo (fue un año profesional, en el Xacobeo) necesité entender el pelotón y el lenguaje del pelotón', explicó el primer campeón mundial español de triatlón.

'El trámite ése, Alonso también lo tendrá que pasar, como en cualquier cosa nueva que haga', manifestó a Efe Iván Raña en Pontevedra. EFE