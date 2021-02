Ivanovic: 'Si juegas al Barça con tanto respeto, pocas opciones tienes'

Madrid, 13 feb (EFE).- Dusko Ivanovic, entrenador del TD Systems Baskonia, consideró que la clave de la derrota en semifinales frente al Barça estuvo en la pésima primera mitad de sus jugadores, ya que durante esos veinte minutos tuvieron demasiado respeto a su rival, y cuando eso ocurre, 'tienes pocas opciones de ganar'.

'Si juegas con tanto respeto como nosotros durante veinte minutos, pocas opciones tienes. Teníamos que haber jugado como en el último cuarto, no respetar a nadie, no tenemos ninguna razón para respetar y estábamos ahí esperando a que nos ganen y eso no puede ser', reflexionó el técnico montenegrino en rueda de prensa.

Fue especialmente crítico con el trabajo de sus hombres en la primera mitad, en la que perdieron la batalla por el rebote, solo hicieron seis faltas y dieron una sola asistencia 'por lo que cualquier cosa iba a favor del Barcelona'.

'¿Qué decir? Los primeros veinte minutos no me gustaron, no era el Baskonia, y en la segunda parte jugamos mucho mejor. Al comienzo jugamos con mucho respeto y no nos adaptamos a la manera de jugar tan dura del Barça y en el segundo jugamos mejor y estuvimos a punto de variar (el resultado) pero nos faltó', resumió Ivanovic.

Por último, recordó que este es el cuarto partido de la temporada frente al equipo catalán, que les ganó en la Supercopa y en el último segundo en uno de los dos partidos jugados en Vitoria, donde sus jugadores se llevaron el otro enfrentamiento, 'por lo que no sé por qué hemos jugado así los primeros veinte minutos', finalizó. EFE