$!Izquierda latinoamericana, gran ausente en investidura de presidente uruguayo

El presidente electo incluso lo elevó a categoría personal y, en una entrevista con una radio local, declaró: 'No estoy dispuesto a que en nuestra asunción esté el dictador Maduro. Es una decisión personal, de la cual me hago cargo. Esto no es Cancillería, esto no es protocolo, esta es mi persona que tomó esta decisión'.

¿Discriminación ideológica?

Este hecho conllevó algunas reacciones por parte de representantes del Frente Amplio (FA, izquierda), coalición aún en el poder, y del que fuera presidente de Uruguay entre 2010 y 2015, José Mujica.

En entrevista con Efe, el veterano líder criticó esta decisión, que calificó como una 'discriminación ideológica'.

'Venezuela no iba a venir ni en pedo (ni de broma), porque no va a ningún lado de eso, Nicaragua no sé. Con Cuba es un error muy fuerte porque están cayendo en lo que nos criticaban a nosotros, están haciendo discriminación ideológica', sentenció.