Jack Miller tamién considera que se empieza desde cero

Madrid, 25 mar (EFE).- El australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21), que fue el más rápido en los entrenamientos de pretemporada, comparte la opinión del piloto español Alex Márquez y considera que todos van a 'comenzar de cero'.

'Me siento preparado, no creo que haya que fijarse demasiado en los test, pero la pretemporada ha ido bien y los tiempos nos han salido en los test, pero no deberíamos centrarnos en eso, porque las condiciones pueden cambiar y por eso debemos comenzar desde cero y beneficiarnos de la goma que dejen los pilotos de Moto3 y Moto2'.

Miller, ahora piloto oficial de Ducati, señala al respecto que 'todavía no hemos tenido demasiado tiempo para analizarlo pues todo ha ido rodado, no ha sido muy difícil, así que ya veremos cuándo lleguen los momentos difíciles. pero sí que siento que es un paso adelante, tenemos más recursos, pero en cuatro días no acabas de medir todos los beneficios que reporta estar en el equipo oficial'.

Entre los favoritos explica: 'si nos fijamos en el final de temporada 2020 son Mir y Morbidelli, que estuvieron rápidos y no han cambiado de moto. Pero diría que Joan más'.

Sobre el regreso de Marc Márquez dijo que 'nadie conoce mejor que Marc las dificultades que tuvo tratando de recuperarse y si los médicos le han recomendado que no venga, será por algo, porque hay muchas diferencias en pilotar una moto de calle a estar batiéndote con 21 pilotos con una MotoGP. Ha tomado la decisión adecuada y cuando esté fuerte esperaremos con ilusión su vuelta'.

Jack Miller dijo sentirse 'un poco', líder de Ducati pues dijo ser ahora 'el piloto más experimentado y estoy muy satisfecho de tener este rol que tenía Dovizioso el año pasado'.

Y, al compararse con su compatriota Casey Stoner, que fue campeón del mundo con Ducati en 2007, no dudó al aseverar que 'compararme con él es equivocado, porque lo que consiguió en 2007 es algo espectacular e irrepetible'.

'La única vez que fui favorito para un título fue en Moto3 y no había conseguido todavía ninguna victoria, ahora me siento más preparado, soy más mayor y más sabio, y conozco a todos los pilotos pero no hay más presión extra en este sentido', incidió Miller. EFE